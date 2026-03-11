管理職だけじゃない。ミドル層にも革新を。社員が役割を「既存業務の維持」から「組織変革の牽引」へとアップデートさせる3ヶ月コース授業がリリース。

アイデンティティー・パートナーズ株式会社

アイデンティティー・パートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中野 広介）が運営するビジネススクール「オーセンティックリーダーズ・アカデミア（旧日本女子経営大学院）」は、昨今の急速な社会変化に対応し、自社組織の変革をリードする人材を育成する新プログラム「チェンジリーダー育成コース」を公開したことをお知らせいたします。

■ アカデミアの理念と実績

「オーセンティックリーダーズ・アカデミア」は、「未来を創る～ダイバーシティ時代のリーダーを養成し、社会のイノベーションと人と組織の幸福を実現する」を理念に掲げるビジネススクールです。

VUCA（予測不能）な時代において、誰かの真似ではない、自分自身の哲学や信念に基づいた「オーセンティシティ（真正性）」を持つリーダーの育成を目的としています。これまでに累計1,081名、180法人の導入実績があり、卒業生の女性管理職登用率は90％以上を誇るなど、確かな成果を生み出し続けています。

■ 新設：チェンジリーダー育成コース（初の平日開催）

第23期より、自身の役割を「既存業務の維持」から「組織変革の牽引」へとアップデートさせる「チェンジリーダー育成コース」を新設いたしました。

- 背景と目的: 社内政治やルーチン管理に終始しがちなミドル層や、組織横断的な影響力を期待される専門職を対象に、「自社の人的リソースをいかに活かし、組織に新たな変化をもたらすか」という挑戦を促します。- 3つのアプローチ:- - 自己規定の更新: リベラルアーツを通じ、変化を前提としたリーダーシップを再確立。- - 組織効力感への挑戦: 自社の理念（MVV）と自身の役割を再接続し、組織への影響力を高める。- - 自律的組織の実装: プロフェッショナル対話技術を駆使し、日常のマネジメントを変革の機会に変える。- 特徴: アカデミアとして初めての「平日開催」コースとなります。

■ オーセンティックリーダーズ・アカデミア第23期 募集コース一覧

オーセンティックリーダーズ・アカデミアは、今回の新設コースの他に、目指す役割や学習要素に応じた、多彩なプログラムを提供しています。

- イノベーティブ経営コース: 未来構想力と革新力を磨く経営幹部・候補者向け（5か月）。- マネジメント総合コース: 経営管理技術とリーダーシップを体系的に学ぶ次世代リーダー向け（6か月）。- リーダーシップ総合コース: 自分軸を確立しセルフリーダーシップを磨く若手・新任リーダー向け（3か月）。- チェンジリーダー育成コース：統合力を培い、自律的な組織への変容をリードする人材を育成（3か月）。- テーマ別コース: 特定スキルの補完やプレ学習として活用可能。

■ 詳細・お申し込み

オーセンティックリーダーズ・アカデミア公式サイト (https://www.leaders.idp-inc.co.jp/)よりお問い合わせください。

以上

【アイデンティティー・パートナーズ株式会社 概要】

商号：アイデンティティー・パートナーズ株式会社（IDENTITY PARTNERS CO., LTD,）

所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目20番13号ディアテックビル2F

設立：2023年3月

代表者：中野 広介

事業内容：人材育成事業（組織開発、人材開発支援サービス）・ビジネススクール運営事業

URL：https://www.idp-inc.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせ先】

経営企画部（佐藤）

pr@idp-inc.co.jp