iHerb、全品20%OFFの「カリゴセール」第一弾を3月18日より開催　主力プライベートブランド「California Gold Nutrition（通称：カリゴ）」をもっと身近に

iHerb, LLC.

iHerb（本社：米国カリフォルニア州、CEO：イマン・ザビヒ、以下：iHerb、日本語名：アイハーブ）は、プライベートブランド「California Gold Nutrition（カリフォルニア ゴールド ニュートリション、通称：カリゴ）」を対象とした特別セール「カリゴセール」を、2026年3月18日（水）17:00から3月25日（水）23:59に開催します。

本キャンペーンでは、カリゴ製品を20％OFFの特別価格でご提供。プライベートブランドならではの高品質と手に取りやすい価格を両立したアイテムを通じて、新生活を迎えるすべての方のセルフケア習慣をサポートします。

※画像は生成AIを使用して作成したイメージです■ カリゴセールについて

iHerbを代表する自社ブランド「California Gold Nutrition」は、品質と安全性に配慮したものづくりと、継続しやすい価格設計の両立にこだわったラインナップを展開しています。この度、日本の皆様により親しみを持って日常に取り入れていただける存在を目指し、日本国内において「カリゴ」の略称での発信を本格始動いたします。「カリゴセール」は、単にお得な機会をご提供するだけではありません。世界中から厳選した原料を使用し、第三者機関による検査を徹底した「カリゴ」の品質の高さと、プライベートブランドだからこそ実現できる毎日続けられる価格を、より多くの方に体感いただくための特別な祭典です。定番企画として定期的に実施することで、愛用中アイテムの買い足しから新たな出会いのきっかけとしてご活用いただけます。

第一弾は、新生活の開始により生活リズムや習慣が変化しやすい時期に合わせて実施します。取り入れやすいベーシックなサプリメントを中心とした新生活のセルフケア習慣づくりを通して、お客様の心地よい毎日をサポートします。

今後も、世界中から厳選したブランドとプライベートブランドの出会いを通じて、“選ぶ楽しさ”と日々のウェルネス習慣に寄り添ってまいります。

《キャンペーン概要》

キャンペーン名 ： iHerb カリゴセール

開催期間 ： 2026年3月18日（水）17:00 ～ 3月25日（水）23:59

セール内容 ： California Gold Nutrition 製品20％OFF

プロモーションコード ： iHerbホームページ、公式ソーシャルアカウント内に掲載

＊対象ブランドの製品のうち一部対象外の製品もございます。

＊商品を買い物かごに入れ、プロモーションコードを適用することで割引が反映されます。

＊他の割引との併用はできません。

■iHerbのプライベートブランド「カリゴ（California Gold Nutrition）」について

iHerbは長年にわたり、世界中のウェルネスブランドを取り扱ってきました。

その知見をもとに、「毎日続けられるベーシックなサプリメントを、より多くの方へ届けたい」という想いから誕生したのが、iHerbのプライベートブランドであるCalifornia Gold Nutrition（通称：カリゴ）です。

毎日の健康習慣に取り入れやすいベーシックなラインナップを展開し、お客様に安心してお選びいただけるよう、カリゴは以下の5つのこだわりを大切にしています。

- 高品質・安心設計のクリーンな処方多くの製品において、非遺伝子組み換え（Non-GMO）原料を使用し、グルテンフリー・大豆フリーなどに配慮した設計を採用しています。また、人工着色料・人工甘味料・人工香料などの不要な添加物を極力使用しないクリーンな処方を追求しています。製品は米国のcGMP（Current Good Manufacturing Practice）基準に準拠した施設で製造されており、さらに多くの製品がISO認定を受けた第三者機関により成分・純度・品質の検査を受けています。

加えて、iHerb独自の品質プログラム「iTested」により、対象製品の検査結果（成分分析証明書）を公開し、透明性の確保に努めています。

- あらゆるニーズに応える幅広いラインナップビタミン・ミネラルをはじめ、プロバイオティクス、オメガ3、プロテイン、コラーゲンなどのサプリメントを中心に、スーパーフード、スポーツニュートリション、スナック、ベビー向け商品など多様なカテゴリーを展開しています。取り扱い商品数は約485品（※1）にのぼり、日々の健康維持、スポーツサポート、免疫ケア、腸内環境サポート、美容ケアなど、幅広いニーズに対応しています。- 続けやすい優れたコストパフォーマンスiHerbのプライベートブランドとして、企画から販売までを効率化することで中間コストを抑え、高品質な原料・製造基準を維持しながらも、毎日続けやすい価格帯を実現しています。品質と価格のバランスに優れている点も、カリゴが支持される理由のひとつです。- 高い人気と厚い信頼（利用者レビュー）多くの製品が売上ランキング上位に位置し、世界中のお客様から高評価のレビューを獲得しています。特にビタミンCやフィッシュオイル、プロバイオティクスなどの定番商品は人気が高く、リピート購入される方が多いこともカリゴの特長です。- 万が一の際も安心の「Gold Guarantee（満足保証制度）」品質への自信とともに、購入後の安心感を提供するため「Gold Guarantee（満足保証制度）」を導入しています。万が一ご満足いただけない場合でも、ご購入から90日以内であれば返金を申請いただけるサポート体制を整えています（※2）。

（※1）2026年3月時点での取り扱い商品数。

（※2）税金および通関手数料が含まれない場合があります。

■新生活のコンディションを整える、春のおすすめ「カリゴ」アイテム

California Gold Nutrition

LactoBif（ラクトビフ）プロバイオティクス 300億CFU 60粒

内側から整え、すっきりとしたクリアな毎日を送りたい方に。

California Gold Nutritionの中でも高い人気を誇るプロバイオティクス。厳選された8種類の菌株を配合し、個包装（ブリスターパック）で品質を守りながら、安定した状態でお届けします。生活リズムが乱れても、毎日を明るくイキイキと過ごすためのベースづくりをサポートします。

通常価格：3,579円 セール価格：2,864円*2026年3月10日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-lactobif-30-probiotics-30-billion-cfu-60-veggie-capsules/64009(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-lactobif-30-probiotics-30-billion-cfu-60-veggie-capsules/64009)

California Gold Nutrition

CollagenUP(R)（コラーゲンアップ）ヒアルロン酸＆ビタミンC配合加水分解海洋性コラーゲンペプチド プレーン 206g

肌環境が変わりやすい季節の変わり目に。

ヒアルロン酸とビタミンCをあわせて配合したトリプル設計で、日々の美容コンディションを意識した栄養補給をサポートします。魚由来の海洋性コラーゲンは、一般的な動物由来コラーゲンに比べて分子が小さいとされ、粉末が飲み物に溶けやすく、毎日の習慣として取り入れやすいのが特長です。

コーヒーやスムージーなどお好みの飲み物にさっと混ぜて手軽に取り入れられ、忙しい毎日でも続けやすいように飲みやすさにもこだわりました。

通常価格：2,796円 セール価格：2,237円*2026年3月10日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-collagenup-hydrolyzed-marine-collagen-peptides-with-hyaluronic-acid-and-vitamin-c-unflavored-7-26-oz-206-g/64903(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-collagenup-hydrolyzed-marine-collagen-peptides-with-hyaluronic-acid-and-vitamin-c-unflavored-7-26-oz-206-g/64903)

California Gold Nutrition

オメガ3プレミアム フィッシュオイル 魚ゼラチンソフトジェル100粒

環境の変化で生活習慣が乱れがちな方に。

オメガ3は青魚に多く含まれる必須脂肪酸で、体内では十分に合成できないため、食事やサプリメントからの摂取が意識されている成分です。毎日の栄養バランスを補う選択肢として多くの方に選ばれているアイテムです。

通常価格：1,953円 セール価格：1,563円*2026年3月10日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-omega-3-premium-fish-oil-100-fish-gelatin-softgels-1-100-mg-per-softgel/62118(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-omega-3-premium-fish-oil-100-fish-gelatin-softgels-1-100-mg-per-softgel/62118)

California Gold Nutrition

NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）175mg ベジカプセル60粒

溜まった疲れを翌日に持ち越さないために「攻めの休息」を。

NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）はビタミンB3由来の成分で、加齢や多忙によって不足しがちな体内にも存在する栄養素のひとつです。

エネルギー代謝に関わる補酵素「NAD+」の生成に関わる成分として知られており、忙しい日々の栄養補給やセルフケア習慣としておすすめの一品です。

通常価格：2,402円 セール価格：1,922円*2026年3月10日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-nmn-175-mg-60-veggie-capsules/104104(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-nmn-175-mg-60-veggie-capsules/104104)

California Gold Nutrition

スポーツ ピュアクレアチン一水和物 プレーン 454g

アクティブな毎日を送りたい方やトレーニングのパフォーマンスを高めたい方に。

クレアチンは主に筋肉に蓄えられ、日々の活動を支える成分です。本製品は純度と安全性にこだわり、余計な添加物を一切排除しました。毎日のエネルギー補給や、力強いカラダづくりをサポートする一品です。

無香料で溶けやすいため、お好みの飲み物に混ぜて、手軽に新しい習慣を始められます。

通常価格：2,788円 セール価格：2,231円*2026年3月10日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-pure-creatine-monohydrate-unflavored-1-lb-454-g/71026(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-sport-pure-creatine-monohydrate-unflavored-1-lb-454-g/71026)

California Gold Nutrition

マルチビタミン＆ミネラル メチルB12 ビタミンC L-メチル葉酸 バイオケルセチン配合 Two-A-Day ベジカプセル60粒

忙しい毎日の中で栄養バランスを意識したい方に。

食事だけでは不足しがちなビタミン・ミネラルを、吸収や体内での利用にも配慮してバランスよく配合した、毎日のベースに取り入れやすいマルチサプリメントです。

体内で利用されやすい形とされるL-メチル葉酸を配合し、ビタミンA、C、D、E、B6、B12に加えて、亜鉛やマグネシウムなどのミネラルもまとめて効率的に補給いただけます。日々の健康管理を意識する方の栄養補給を、多角的にサポートします。

通常価格：2,833円 セール価格：2,267円*2026年3月10日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-multivitamin-and-mineral-with-methyl-b12-vitamin-c-l-methylfolate-and-bio-quercetin-two-a-day-60-veggie-capsules/104996(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-multivitamin-and-mineral-with-methyl-b12-vitamin-c-l-methylfolate-and-bio-quercetin-two-a-day-60-veggie-capsules/104996)

California Gold Nutrition

L-テアニン 200mg 60粒

新生活で忙しい日々を送る中で、ゆったりとした時間を大切にしたい方に。

お茶の旨み成分としても知られるアミノ酸「L-テアニン」は、一時的なストレス場面での落ち着きをサポートします。AlphaWave(R)（アルファウェーブ）ブランドの高品質なL-テアニンを200mg配合し、穏やかなコンディションづくりに寄り添います。

通常価格：1,610円 セール価格：1,288円*2026年3月10日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-l-theanine-featuring-alphawave-200-mg-60-veggie-capsules/83280(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-l-theanine-featuring-alphawave-200-mg-60-veggie-capsules/83280)

California Gold Nutrition

マグネシウムビスグリシンキレート Albion TRAACS(R) 240ベジカプセル

夜の休息時間を大切にしたい方に。

マグネシウムは良質な睡眠を意識する方に取り入れられている栄養素のひとつです。 本製品は、アミノ酸と結合したキレート型マグネシウム「マグネシウムビスグリシンキレート（グリシン酸マグネシウム）」を採用。従来の酸化マグネシウムよりも吸収性にすぐれ、効率よくマグネシウムを取り入れいただけるよう仕上げました。

通常価格：4,551円 セール価格：3,641円*2026年3月10日現在

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-magnesium-bisglycinate-chelate-albion-traacs-240-veggie-capsules-100-mg-per-capsule/103274(https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-magnesium-bisglycinate-chelate-albion-traacs-240-veggie-capsules-100-mg-per-capsule/103274)

■ iHerbについて

iHerbは、健康と幸福、ウェルビーイングを届けるeコマースプラットフォームとして、プライベートブランドを含む1,200以上のブランド、5万点以上の商品を展開しています。世界最大級のeコマースプラットフォームであり、180以上の国で年間1,500万人のお客様にご利用いただいている私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスは特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって実現できる普遍的な権利であるべきだと信じています。品質と価格を両立させた商品ラインナップと透明性の高い情報提供（自社品質検証プログラム「iTested」による成分分析結果の公開や、購入者のみが投稿できる5,300万件以上のレビューなど）を通じて、充実したウェルネス体験を提供します。

https://www.iherb.com/(https://www.iherb.com/)

iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。ご購入の際には、以下の点にご注意ください。

＊為替の影響により、価格は変動する可能性があります。

＊掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。

＜商品の成分について＞

iHerbで取り扱う商品には、各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認いただき、適切な判断をお願いいたします。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。

■ iHerb公式ショップ https://jp.iherb.com/(https://jp.iherb.com/)

下記の二次元バーコードよりアプリがダウンロードできます。(iOS／Android 可)

■ iHerb日本公式SNSアカウント

Instagram ：https://www.instagram.com/iherbjapanese/(https://www.instagram.com/iherbjapanese/)

X ：https://x.com/iHerb_japanese(https://x.com/iHerb_japanese)

Facebook ：https://www.facebook.com/iherbjapanese(https://www.facebook.com/iherbjapanese)

LINE公式アカウント ：https://page.line.me/236rruyn(https://page.line.me/236rruyn)

TikTok ：https://www.tiktok.com/@iherbjapan(https://www.tiktok.com/@iherbjapan)