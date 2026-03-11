【3/11より】【石川県】最大600万円(補助率2/3)「賃上げに向けた収益力強化補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
【石川県】最大600万円(補助率2/3)「賃上げに向けた収益力強化補助金」が公募開始しました。
募集期間：令和8年2月20日(金)～令和8年4月30日(木)
生産性向上や収益力強化に対して最大600万円(補助率2/3)を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php
-------------------------
補助対象者
石川県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業・小規模事業者
-------------
補助対象要件
賃上げ対象期間(令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間)に、一人当たり平均給料を賃上げ前(令和7年12月支給分)と比較して4％以上増加させること。
-------------
補助対象事業
持続的な賃上げや付加価値の拡大につながる、生産性向上や収益力強化を図る事業（取組）であること。
【対象となる事業の想定】
・自動ロボットアームを導入し、生産プロセスを省力化
・販路開拓のための展示会への参加、ウェブ広告の掲載
・無人レジ・セルフレジの導入
・販売・在庫管理システムを導入し受発注をデジタル化 など
-------------
補助金額
（上限）600万円、（下限）30万円
補助率中小企業者2/3、小規模事業者3/4
-------------
事業期間
交付決定後～令和9年1月29日（金）
-------------------------
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com