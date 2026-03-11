【3/11より】【石川県】最大600万円(補助率2/3)「賃上げに向けた収益力強化補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

【石川県】最大600万円(補助率2/3)「賃上げに向けた収益力強化補助金」が公募開始しました。

募集期間：令和8年2月20日(金)～令和8年4月30日(木)

生産性向上や収益力強化に対して最大600万円(補助率2/3)を補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php

-------------------------

補助対象者

石川県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業・小規模事業者

-------------

補助対象要件

賃上げ対象期間(令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間)に、一人当たり平均給料を賃上げ前(令和7年12月支給分)と比較して4％以上増加させること。

-------------

補助対象事業

持続的な賃上げや付加価値の拡大につながる、生産性向上や収益力強化を図る事業（取組）であること。

【対象となる事業の想定】

・自動ロボットアームを導入し、生産プロセスを省力化

・販路開拓のための展示会への参加、ウェブ広告の掲載

・無人レジ・セルフレジの導入

・販売・在庫管理システムを導入し受発注をデジタル化 など

-------------

補助金額

（上限）600万円、（下限）30万円

補助率中小企業者2/3、小規模事業者3/4

-------------

事業期間

交付決定後～令和9年1月29日（金）

-------------------------

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com