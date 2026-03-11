人には読めるのに、AIには読めない？CINC、サイトの“AIからの見え方”を可視化する機能をAI検索最適化ツールに追加

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、独自開発のAI検索最適化（GEO/LLMO）ツールに「AIリーダビリティチェック機能」を追加したことをお知らせいたします。

本機能では、指定したWebページのURLを解析し、生成AIから見たページの読み取り結果と実際の表示を比較できます。これにより、AIが内容を正しく読み取れているか否かを確認し、サイト構造上の課題を発見することが可能になります。

CINCのAI検索最適化（GEO/LLMO）コンサルティングサービスでは、本機能を活用しながらサイト構造上の課題を分析し、対処法を提案します。また、お客さまの課題に合わせてAI検索最適化（GEO/LLMO）全体の対策方針の立案、施策の実行、改善までを一貫して支援します。

＜新機能実装の背景＞

人には読めるのに、AIには読めないサイトがある

近年、ユーザーが商品やサービスを調べる際、検索エンジンだけでなくChatGPTやGeminiなどの生成AIを利用するケースが見られます。この変化に伴い、企業サイトの情報がAIに適切に読み取られ、回答生成時に参照されたり、回答内で言及されたりすることが、デジタルマーケティングにおいて重要なポイントとなりつつあります。

一方で企業のWebサイトの中には、人間の目には問題なく表示されていても、AIが読み取ると文字化けや構造の崩れが発生しているケースがあります。このような状態では、サイトの内容がAIに正しく伝わらず、本来評価されるはずの情報がAIの回答に反映されない可能性があります。さらに、こうした問題は一見わかりづらいため、気付かれないまま放置されているケースも少なくありません。

そこでCINCは、AIから見たときのサイト構造やテキストを可視化し、AIにとって読み取りやすいサイトかどうかを確認できる「AIリーダビリティチェック機能」を開発しました。

＜新機能のポイント＞

本機能では、対象のWebページのURLを入力し、AIから見たページの内容（HTML情報）と、人間の目で見たときの表示の差異を確認することが可能です。

※特定の条件下でAIが正しく内容を解析できない状態を視覚化したイメージです。実際のページ表示とは異なります。

例えば、ページによっては以下のような問題が発生しているケースがあります。

- 生成AIがそもそも読み取れない- AI側では見出しなどが文字化けしている- ページ構造がAIにとって読み取りづらい状態になっている

本機能を活用することで、こうした「人には見えるのにAIには読めない」状態を可視化し、AI検索最適化に向けた改善ポイントの発見につなげることができます。

＜AI検索最適化コンサルティングについて＞

CINCのAI検索最適化（GEO/LLMO）コンサルティングでは、課題の分析から戦略立案、施策実行、改善までを伴走支援し、生成AIにサイトが引用されたり、ブランドが適切な文脈で推奨されたりする状態を目指します。

＜AI検索最適化ツールについて＞

CINCでは現在、AI検索最適化（GEO/LLMO）コンサルティングサービス(https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting)を提供するにあたり、自社開発のツールを活用し、分析業務の効率化と標準化を図っています。

刻々と変化するAI検索環境に対応するため、今後もツールの機能開発を進めながら、企業のAI検索最適化（GEO/LLMO）の取り組みを支援してまいります。

＜ご参考＞

■ CINCのAI検索最適化（GEO/LLMO）について

https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting

■ AI検索最適化（GEO/LLMO）の無料診断

現在、AI検索最適化（GEO/LLMO）に関する無料診断サービスを提供しております。自社コンテンツが生成AIプラットフォームにどの程度表示・引用されているかを確認したい方は、以下よりお申し込みください。

https://consulting.cinc-j.co.jp/geo_diagnosis

■ CINCのマーケティングDXサービス

- デジタルマーケティング戦略設計コンサル- コンテンツマーケティングコンサル- AI検索最適化（GEO/LLMO）コンサル- SEOコンサル- SNSコンサル- コンバージョン改善コンサル- 広告運用代行- YouTubeマーケティングコンサル- - YouTubeチャンネル運用コンサル- - YouTuberタイアップ戦略設計・配信

■ Keywordmap（キーワードマップ）について

膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・コンテンツマーケティングを支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

Keywordmapの無料トライアルはこちら：https://keywordmap.cinc-j.co.jp/keywordmap-trial-2_pr

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）

