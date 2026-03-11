インテリアになじむ木目調デザインのプロジェクタースタンドを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、木目調天板を採用したインテリアになじむデザインで、高さ70～120cmのレバー式調整とトレイ付きで快適に使用できるプロジェクタースタンド「100-PRST005BKM」「100-PRST005WM」を発売しました。
掲載ページ
プロジェクター台 プロジェクタースタンド フロアスタンド高さ調整70～120cm トレイ付属 木目調天板
販売価格：5,981円（税抜）
型番：100-PRST005BKM カラー：木目調天板×ブラック
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PRST005BKM
型番：100-PRST005WM カラー：木目調天板×ホワイト
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PRST005WM
おすすめポイント
・レバー操作で高さ70～120cmまで簡単に調整可能
・木目調天板とポールデザインで空間になじむ外観
・トレイとケーブルクリップ付きで機器周りを整理
【人気のプロジェクタースタンドに木目調モデルが登場】
シンプルで使いやすいプロジェクタースタンド「100-PRST005シリーズ」に、インテリア性を高めた木目調天板モデルが新たに追加されました。ダークブラウン木目×ブラック、ライト木目×ホワイトの2カラー展開で、リビングやオフィスなどの空間にも自然になじむデザインです。機能性だけでなく、設置空間の雰囲気にもこだわりたい方におすすめのモデルです。
【レバー式で簡単に高さ調整】
本製品はレバー操作で高さを約70.8~120.8cmまでスムーズに調整可能です。設置場所や投影する壁面・スクリーンの高さに合わせて最適な位置に設定できます。工具不要で直感的に操作できるため、プレゼンテーションや映像投影など、シーンに応じたセッティングを素早く行えます。
【プロジェクターを安定して設置できる天板】
天板サイズは約30×30cmと、プロジェクターやビデオカメラなどをしっかり設置できるサイズ設計です。安定感のあるスチールフレームを採用しており、機器を安心して設置できます。シンプルなポールタイプのため、設置スペースを取りすぎず、さまざまな場所で活用できます。
【リモコンやアクセサリーを手元に置ける小物トレイを搭載】
スタンドには小物を置けるトレイを搭載。リモコンやスマートフォン、ケーブルなどを手元にまとめて置くことができます。プレゼンや映画鑑賞中に必要なアイテムをすぐに取り出せるため、操作性や使い勝手を向上させます。
【ケーブルを支柱に沿って固定でき、配線をすっきり整理】
付属のケーブルクリップを使えば、電源ケーブルや映像ケーブルを支柱に沿って固定できます。配線が床に散らばるのを防ぎ、見た目もすっきり。安全性と設置環境の美しさを両立した設計です。
【サンワダイレクト各店掲載ページ】
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-prst005/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-prst005.html
■サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/772496814
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR3BGT6V
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR2XWXDV
