税理士・社労士など士業事務所向けに属人化する経営判断を整理する「社長の分身」（士業向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、

税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士などの

士業事務所向け経営支援サービス「社長の分身（士業向け）」 の提供を開始しました。

本サービスは、士業事務所の経営において代表者の経験や判断に依存しやすい意思決定を整理し、

組織で共有できる形にすることを目的とした経営支援サービスです。

士業では、

・顧問契約の料金設定や値上げの判断

・専門業務と業務効率のバランス

・人件費と業務品質の最適化

・新サービス展開や事務所拡大の判断基準

・教育投資と生産性向上の関係性

といった重要な経営判断が日常的に発生します。

しかし、多くの事務所では判断基準が属人化しており、

特定の専門家に案件や顧客が集中する構造や、売上はあっても利益が残らない状態が起きています。

さらに、顧客対応を優先するあまり現場の負担が増え、

長時間労働や離職につながるケースも少なくありません。

本サービスでは、登録0円で

・士業事務所特化の経営分析

・顧客構造・案件管理・業務生産性の可視化

・価格競争から抜け出すための判断軸の整理

・教育と定着を両立させる組織設計

・何度でも無料の経営相談

を受けられる点が大きな特長です。

単なる売上改善ではなく、

売上・利益・人材・専門性ブランドを同時に整える経営設計を行います。

▶ サービス公式サイト

https://lp.lumission.world/

■背景

士業事務所では、専門性を軸とした事業構造のため、

代表者の判断に依存した経営になりやすいという特徴があります。

その結果、

・代表者しか判断できない案件が増える

・顧客対応の基準が統一されない

・スタッフ教育に時間がかかる

・事務所の将来ビジョンが共有されない

といった課題が生まれるケースも少なくありません。

同社では、これらの問題の背景には 経営判断の基準が整理されていないこと があると考えています。

そこで、経営者の判断基準を整理し、

組織内で共有できる形にする支援として「社長の分身」の提供を開始しました。

■サービス特長

1．社長の判断基準を言語化

経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、組織で共有可能な判断軸へ変換します。

2．事務所経営の構造整理

顧客構造、業務内容、組織体制などを整理し、士業事務所の経営課題を可視化します。

3．組織運営の再現性向上

顧客対応や業務判断の基準を整理することで、スタッフが主体的に動ける組織づくりを支援します。

4．無料・何度でも相談可能

事務所規模を問わず、何度でも無料で経営相談を受けることが可能です。

■導入企業の変化（一例）

同社の経営支援を受けた企業では、

・経営課題の整理による意思決定の迅速化

・組織内での判断基準共有

・業務分担の明確化

・事業方針の共有による組織安定

といった変化が見られています。

同社では、こうした変化の背景には「判断基準の整理」があると分析しています。

■なぜ“無料”で提供するのか

同社は、企業経営を

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

の五つの視点から考える 「5方良し経営」 を提唱しています。

士業は地域企業を支える重要な存在であり、

士業事務所の経営が安定することで地域経済全体の支援力も高まると同社は考えています。

そのため、まずは経営判断を整理する機会を提供することを目的として、

登録無料での提供を開始しました。

▼社長の分身 無料登録

https://lp.lumission.world/

■ 今後の展開

今後は

・士業事務所の成長事例公開

・業種別経営課題レポート

・経営判断フレームワークの公開

・経営者インタビュー企画

などを通じて、士業経営に関する情報発信を拡充していく予定です。

同社は、経営判断の整理を通じて士業事務所の持続的成長を支援することを目指しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact