KYOBASHI International Women’s Day 国際女性デー講演会イベントを京橋に本社を置く3社で共催

コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：山田 茂、以下「当社」）は、国連の制定する「International Women’s Day（国際女性デー）」に賛同し、当社が入居するTODA BUILDINGにおいて、戸田建設株式会社、近隣企業の株式会社パイロットコーポレーションの３社共同で3月10日に講演会イベントを開催しました。

当日はオフライン（会場）とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で行い、3社の社員および関係者が多数参加しました。

左から小城 真志保氏（株式会社パイロットコーポレーション 執行役員 海外営業本部長）

ルゾンカ 典子（当社常務執行役員 CDO）

山田 茂（当社代表取締役社長）

瀬谷 ルミ子氏（認定NPO法人REALs (Reach Alternatives) 理事長）

藤崎 文男氏（株式会社パイロットコーポレーション代表取締役社長）

大谷 清介氏（戸田建設株式会社 代表取締役社長）

愛宕 和美氏（戸田建設株式会社 執行役員コーポレート本部執務）

講演会では、紛争地での兵士の武装解除を支援している認定NPO法人REALs（Reach Alternatives）※1 理事長の瀬谷 ルミ子氏にご登壇いただきました。

瀬谷氏は高校生時代にルワンダ虐殺の写真に衝撃を受けたことを機に紛争解決を志し、外交官としてのアフガニスタン勤務等を経て、現在はガザ、シリア、アフガニスタンなど、世界の平和構築の第一線で活動されています。

紛争地の現状やこれまでの活動を通じて培われた、多様な価値観が共生するための「自律」のマインドセットについてお話しいただき、あらためて女性の生き方や社会への貢献について考える貴重な機会となりました。

講演会後は、当社常務執行役員CDOルゾンカ 典子、戸田建設株式会社コーポレート本部執行役員 愛宕 和美氏、株式会社パイロットコーポレーション執行役員 小城 真志保氏が登壇し、瀬谷氏も交えて、女性の活躍や海外での事業をテーマにパネルディスカッションを行いました。ディスカッションでは、「女性活躍」という枠組みを超え、多様な人材が活躍できる組織文化の構築について、各業界の視点から活発な議論が交わされました。

瀬谷ルミ子氏の講演パネルディスカッション（左から愛宕氏、ルゾンカ、小城氏、瀬谷氏）

開会にあたっては、戸田建設株式会社代表取締役社長 大谷 清介氏、株式会社パイロットコーポレーション代表取締役社長 藤崎 文男氏より、また閉会にあたっては、当社代表取締役社長 山田 茂より、業界の枠を超えて多様性を力に変えていく決意が述べられました。

また、イベント終了後にはサブイベントとして、生理痛体験会を実施しました。

コスモエネルギーグループは多様な人材が日々成長し、能力を最大限に発揮できるよう、DE&Iを人材戦略上の重要テーマとし、女性活躍を最優先課題として取り組んでいます。

今後もこのような取り組みを通じて、コスモエネルギーグループが企業価値を高めていくことをめざし、多様な社員がそれぞれの強みを活かして社会に貢献してまいります。

※1 認定NPO法人REALsの概要

パレスチナ・ガザ、ソマリア、南スーダン、アフガニスタンなど、世界7カ国で「紛争・テロ・社会的な暴力」を防ぎ、乗り越え、共存できる社会の実現を目指している団体。そのノウハウを生かし、日本社会における仕組みづくりに加え、企業や教育の現場、自治体への講演や助言も行っている。

WEBサイト：https://reals.org/about/index.html