DMM版『学園アイドルマスター』1周年記念キャンペーン開催決定！10%ポイントバック事前エントリー開始！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、3月18日(水)より、DMM版『学園アイドルマスター』（以下、学マス）の1周年を記念したキャンペーンを開催することをお知らせいたします。
またキャンペーン開催に先駆けて、3月11日(水)にキャンペーン特設ページを公開し、本キャンペーンの事前エントリーを開始いたしました。
キャンペーン特設ページより、10%ポイントバックの事前エントリーに奮ってご参加ください！
▼キャンペーン特設ページ
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=NJ36zIMe
DMM版の1周年を記念して、3つのキャンペーンを実施しますので、どうぞご期待ください。
■キャンペーン参加＆DMMポイント消費で10%ポイントバック
10%ポイントバックの開催期間中に、キャンペーン特設ページからエントリーし、DMM版『学マス』で、DMMポイントを消費いただいた方を対象に、消費ポイントの10%を後日DMMポイント（無償）にて還元します！
【10%ポイントバック対象期間】
開催期間：2026年3月18日(水) 12:00 ～ 2026年4月1日(水) 23:59
事前エントリー期間：2026年3月11日(水) 12:00 ～ 2026年3月18日(水) 11:59
※事前エントリー期間のポイント消費は、ポイントバックの対象となりませんので、ご注意ください
【参加方法】
1．キャンペーン特設ページから「まずはエントリー！」ボタンを押下
2．開催期間中に、DMM版『学マス』にてDMMポイントを消費
3．後日消費したDMMポイントに対して、ポイントバック（還元上限：10,000DMMポイント）
※キャンペーン期間中であれば、「2．開催期間中に、DMM版『学マス』にてDMMポイントを消費」と「1．キャンペーン特設ページから「まずはエントリー！」ボタンを押下」の順番の前後は問いません
※消費したDMMポイント÷1.1×11%（還元率10%になるよう調整割合の1%を追加）のDMMポイントを還元します
■最大10,000DMMポイントが当たる！Xで思い出を語ろうハッシュタグキャンペーン
Xのハッシュタグキャンペーンを実施中です。#DMM版学マス1周年をつけて、担当アイドルの思い出とともにスクリーンショットを添付してポストした方の中から、抽選で最大10,000DMMポイントが当たります！ぜひ、『学マス』の思い出を語ってください♪
みなさんの投稿がキャンペーン特設ページ内に掲載されるかもしれません！担当アイドルの思い出ポストをお待ちしております。
※DMM GAMES公式X（@dmmolg_com）のタイムラインも、併せてご確認ください
開催期間：2026年3月11日(水) 12:00 ～ 2026年4月1日(水) 23:59
■6ヶ月連続実施のDMM版『学マス』で使えるお得なクーポン配布
さらに、6ヶ月連続でDMM版『学マス』で使用可能なクーポンを配布します。クーポンの内容はDMM GAMES内のGAMESランクに応じて変動し、ランクが上がるほどお得な割引クーポンが入手できます！
3月18日(水)の開催以降、毎月末時点でのランクによってクーポン内容が決定し、翌月の中旬頃に対象の方へ配布予定です。配布対象となる方は期間中に毎月1回以上、DMM版『学マス』をプレイした方となります。詳しくはキャンペーン特設ページをご覧ください。
開催期間：2026年3月18日(水) 12:00 ～ 2026年8月31日(月) 23:59
▼キャンペーン特設ページ
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=NJ36zIMe
▼ゲーム概要
タイトル：DMM版『学園アイドルマスター』
プラットフォーム：PC（DMM GAMES PLAYER版）
価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
権利表記：THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
DMM版『学園アイドルマスター』：https://dmg-gakuen.idolmaster-official.jp/