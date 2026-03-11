DMM版『学園アイドルマスター』1周年記念キャンペーン開催決定！10%ポイントバック事前エントリー開始！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、3月18日(水)より、DMM版『学園アイドルマスター』（以下、学マス）の1周年を記念したキャンペーンを開催することをお知らせいたします。

またキャンペーン開催に先駆けて、3月11日(水)にキャンペーン特設ページを公開し、本キャンペーンの事前エントリーを開始いたしました。

キャンペーン特設ページより、10%ポイントバックの事前エントリーに奮ってご参加ください！

▼キャンペーン特設ページ

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=NJ36zIMe

DMM版の1周年を記念して、3つのキャンペーンを実施しますので、どうぞご期待ください。

■キャンペーン参加＆DMMポイント消費で10%ポイントバック

10%ポイントバックの開催期間中に、キャンペーン特設ページからエントリーし、DMM版『学マス』で、DMMポイントを消費いただいた方を対象に、消費ポイントの10%を後日DMMポイント（無償）にて還元します！

【10%ポイントバック対象期間】

開催期間：2026年3月18日(水) 12:00 ～ 2026年4月1日(水) 23:59

事前エントリー期間：2026年3月11日(水) 12:00 ～ 2026年3月18日(水) 11:59

※事前エントリー期間のポイント消費は、ポイントバックの対象となりませんので、ご注意ください

【参加方法】

1．キャンペーン特設ページから「まずはエントリー！」ボタンを押下

2．開催期間中に、DMM版『学マス』にてDMMポイントを消費

3．後日消費したDMMポイントに対して、ポイントバック（還元上限：10,000DMMポイント）

※キャンペーン期間中であれば、「2．開催期間中に、DMM版『学マス』にてDMMポイントを消費」と「1．キャンペーン特設ページから「まずはエントリー！」ボタンを押下」の順番の前後は問いません

※消費したDMMポイント÷1.1×11%（還元率10%になるよう調整割合の1%を追加）のDMMポイントを還元します

■最大10,000DMMポイントが当たる！Xで思い出を語ろうハッシュタグキャンペーン

Xのハッシュタグキャンペーンを実施中です。#DMM版学マス1周年をつけて、担当アイドルの思い出とともにスクリーンショットを添付してポストした方の中から、抽選で最大10,000DMMポイントが当たります！ぜひ、『学マス』の思い出を語ってください♪

みなさんの投稿がキャンペーン特設ページ内に掲載されるかもしれません！担当アイドルの思い出ポストをお待ちしております。

※DMM GAMES公式X（@dmmolg_com）のタイムラインも、併せてご確認ください

開催期間：2026年3月11日(水) 12:00 ～ 2026年4月1日(水) 23:59

■6ヶ月連続実施のDMM版『学マス』で使えるお得なクーポン配布

さらに、6ヶ月連続でDMM版『学マス』で使用可能なクーポンを配布します。クーポンの内容はDMM GAMES内のGAMESランクに応じて変動し、ランクが上がるほどお得な割引クーポンが入手できます！

3月18日(水)の開催以降、毎月末時点でのランクによってクーポン内容が決定し、翌月の中旬頃に対象の方へ配布予定です。配布対象となる方は期間中に毎月1回以上、DMM版『学マス』をプレイした方となります。詳しくはキャンペーン特設ページをご覧ください。

開催期間：2026年3月18日(水) 12:00 ～ 2026年8月31日(月) 23:59

▼キャンペーン特設ページ

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=NJ36zIMe

▼ゲーム概要

タイトル：DMM版『学園アイドルマスター』

プラットフォーム：PC（DMM GAMES PLAYER版）

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

権利表記：THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

DMM版『学園アイドルマスター』：https://dmg-gakuen.idolmaster-official.jp/