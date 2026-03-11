CHUMS、東北の伝統工芸とコラボした限定商品を発売

株式会社ランドウェル

株式会社ランドウェル（東京都港区北青山、代表取締役：土屋芳隆）は、日本総代理店を務めるアウトドア・カジュアルブランド「CHUMS（チャムス）」から東北の伝統工芸や文化とコラボレーションした限定商品を、2026年3月11日（水）より発売いたします。販売は東北エリアの一部取扱店舗にて行います。

CHUMSではこれまで、東北の文化や地域のものづくりに目を向けながら、復興支援の取り組みを継続してきました。本企画では、東北に構えるショップでの販売を基本とし、地域とともに歩む限定アイテムを展開します。

東北各地で受け継がれてきた伝統工芸や郷土文化を取り入れながら、CHUMSのマスコットキャラクターであるブービーバードのデザインやブランドらしいあそびゴコロを掛け合わせ、現代のライフスタイルに寄り添うアイテムとして提案します。

数量限定で展開する本商品を通して、東北の文化や伝統の魅力に触れていただくとともに、地域のものづくりや文化への関心が広がっていくことを願っています。

●東北の伝統工芸とCHUMSのあそびゴコロを融合

東北各地で受け継がれてきた伝統工芸や郷土文化をモチーフや素材として取り入れたアイテムを展開します。

山形県米沢市の伝統織物「米沢織」を活かした「米織小紋」、福島県白河市の縁起物「白河だるま」、宮城県仙台市で120年以上の歴史を持つ染工場「永勘染工場」の染色技法、そして福島県会津地方で古くから親しまれてきた郷土玩具「あかべこ」など、それぞれの地域文化を取り入れています。

伝統的な技法やモチーフに、ブービーバードのデザインを掛け合わせることで、親しみやすさと新しさを感じられる展開に仕上げました。地域のものづくりとブランドのアイデンティティが融合した、特別なラインナップです。

●商品一覧 （価格は全て税込価格です）

米織小紋

米織小紋は、山形県米沢市の伝統織物「米沢織」の技術を活かした織物です。細番手の糸を使用し、先染めで紋織りによって日本古来の小紋柄を表現しています。

小紋柄は一般的に、捺染と呼ばれるプリント技法を用いた染物が主流ですが、米織小紋ではあえて織りによって柄を表現することで、可愛らしさの中にも奥行きのある質感と上品さを兼ね備えたデザインに仕上がっています。

米織小紋 Pocket T-Shirt 唐草 \5,940 / カラー：White、Black、Greige、Khaki米織小紋 Booby Doll 唐草 \4,180

永勘染工場

宮城県仙台市・南染師町にて明治時代から続く染工場「永勘染工場」。120年以上の歴史を持ち、仙台市技能賞にも認定された高い技術を受け継いでいます。

伝統工芸の染色は一点一点手作業で行われており、職人の技術によって生まれる独特の風合いが魅力です。本企画でもその技術を活かした染色を取り入れています。

永勘染工場×CHUMS 引き染め Shirt \14,800永勘染工場×CHUMS 前掛 Mini Shoulder Bag \4,950

白河だるま

福島県白河市で江戸時代末期から作られている縁起物「白河だるま」。白河だるま総本部「渡辺だるま」が制作するだるまは、福を呼び込む象徴として長く親しまれています。

本企画では、この白河だるまをベースに、CHUMSのマスコットキャラクターであるブービーバードのデザインを取り入れた特別仕様として展開します。

Sunglasses Booby Bird 白河だるま Pocket T-Shirt \5,940 / カラー：White、Black、Greige、White/BlackSunglasses Booby Bird 白河だるま \3,520

あかべこ

赤べこは、福島県会津地方で約1200年前から親しまれてきた郷土玩具です。会津地方では牛のことを「べこ」と呼び、赤べこは無病息災や厄除けの象徴として伝えられてきました。

本企画では、この赤べこをブービーバードのデザインと掛け合わせ、ブランドらしいあそびゴコロを感じられるモチーフとして表現しています。

CHUMS 赤べこ \4,620CHUMS 赤べこ \4,620



●「CHUMS（チャムス）」ブランド概要

アメリカ・ユタ州のコロラド川でリバーガイドをしていた創業者は、ラフティングの際にサングラスが川へ落ちてしまうという悩みからサングラスストラップを開発。こうして生み出されたのが、CHUMSのファーストプロダクト“CHUMS Original Retainer（オリジナルリテイナー）”でした。

ユタ州ハリケーンに工場を設立し、ブランドマスコットのブービーバードが誕生、スウェットを使ったアパレルの展開を開始。そこから40年以上、日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。



●ブランドのマスコット：ブービーバード（Booby Bird）

「CHUMS(R)︎」、「BOOBY BIRD(R)︎」、「ブービーバード(R)︎」は株式会社ランドウェルの登録商標です。

エクアドルから南メキシコの海岸線、日本では小笠原諸島に生息する『かつお鳥』。とても人懐こく警戒心がないため、南米の漁師たちには

『bobo（ボーボー鳥）』とも呼ばれ、誰でもお馴染みの最下位から２番目のブービー賞と同じ単語です。

