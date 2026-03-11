全国のママテレワーカーの「はじめの一歩」を評価する 「LIFULL FaM テレワーカー実践アワード 2026」を開催

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（ライフル）（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120、以下「LIFULL」）が運営するママの就労支援事業「LIFULL FaM」は2026年3月10日に、オンラインにて、「LIFULL FaM テレワーカー実践アワード 2026 ～『はじめの一歩』報告会。頑張ったあなたに、星☆三つ。～」（以下、本アワード）を開催しました。本アワードは、LIFULL FaMが全国の自治体で展開するテレワーク育成講座の修了生を対象に行いました。

開催の背景

LIFULL FaMは、「子育てと仕事をHappyに！」をコンセプトに掲げ、子育て世代が育児と仕事を両立しながらスキルアップできる就労支援事業を展開しています。その一環として全国の自治体と連携し、多様なデジタルスキルを習得できる講座を広く提供しています。

受講後、習得したスキルを武器に実際の業務や新たな活動へと一歩を踏み出し、自分らしく活躍の場を広げる受講生が数多く誕生しています。本アワードは、こうした修了生の成功体験を可視化し、等身大の挑戦を「身近なロールモデル」として共有することを目的として企画されました。次なるステップへ進もうとする受講生を勇気づけ、実践に向けた前向きな行動の「ポジティブな連鎖」を生み出すことを目指しています。

当日の様子

2026年3月10日、オンラインにて開催された本アワードには、LIFULL FaMの講座を修了した全国の子育て世代の方々がエントリーしました。

当日は、すでに実践へと一歩を踏み出し、活躍を始めた修了生たちにスポットライトを当て、それぞれのリアルなエピソードが発表されました。「短期離職で失った自信と向き合い、『正解』ではなく『ベター』を探すマインドチェンジで再スタートを切った」、「40代・パソコン未経験から地道な努力を重ね、今では地域企業のフルタイム事務として活躍している」、「接客業の経験しかなかったが、講座をきっかけに隙間時間を徹底的に活用し、接客業とテレワークのWワークを実現した」など、様々な葛藤を乗り越えた「はじめの一歩」が共有され、参加者同士でお互いの挑戦を称え合う温かい時間となりました。

【主な受賞者と選定理由】

本アワードでは、特に素晴らしい一歩を踏み出した修了生を表彰いたしました。

受賞者の一部をご紹介します。

・有言実行チャレンジャー賞：丸山さん

育休中に「子どもをおんぶして料理をしながら動画で学習を進める」という圧倒的な熱量でスキルを磨き、副業から見事「正社員」へのステップアップを果たしました。単に収入を得るだけでなく、仕事とプライベートを切り替えるためのルールをご自身で設け、心と時間の余裕を取り戻して「家族の笑顔」を増やしたという素晴らしい成果は、自ら目標を掲げて道を切り拓く「有言実行」のチャレンジャーとして、多くの方に勇気を与えるものです。

・自立と貢献の二刀流賞：宮迫さん

受講生として学ぶだけでなく、自ら開業届を提出して個人事業主として「自立」。さらに、講座の運営サポートメンバーとして受講生を支える側に回り「貢献」するという、見事な二刀流の活躍をされました。ご家庭でもお子様に働く姿を楽しく伝えながら、ご自身が「働くことの楽しさ」を実感し、地域の子育て・就労環境の改善にまで力強くコミットしている姿は、これからの新しい働き方を体現する素晴らしいロールモデルです。

・キャリア・リスタート賞：沼倉さん

8年間の専業主婦期間や、2歳差の年子育児の中、不安を乗り越えて講座受講のエントリーボタンを押した「勇気ある一歩」を評価しました。オフィスでの託児サービスを積極的に活用しながら案件に挑戦し、失いかけていた自信と社会との繋がりを見事に取り戻していくプロセスは、まさに鮮やかなキャリア・リスタートであり、同じように育児とキャリアの両立に悩む多くの女性たちに深い共感と希望をもたらしてくれました。

今後の展開

今後もLIFULL FaMは、スキルの「習得」にとどまらず、その先にある「実践・就労」へと繋がるサポート体制をさらに強化してまいります。 本企画のような受講生・修了生同士の自立自走を促す機会を継続的に創出するとともに、全国の自治体や連携企業とのネットワークを活かし、より多くの女性が子育てと仕事を両立しながら、自信を持って自分らしく活躍できる環境づくりを推進してまいります。

開催概要

イベント名：LIFULL FaM テレワーカー実践アワード 2026 ～「はじめの一歩」報告会。頑張ったあなたに、星☆三つ～

実施日：2026年3月10日（火）

開催場所：オンライン

エントリー条件：これまでにLIFULL FaMの講座を受講し、修了した方

株式会社LIFULL 執行役員 兼 HRソリューション事業部 部長 秋庭麻衣からのコメント

「働きたいという想いがあるのに、子育てや住む場所で機会が限られている女性に、自律して輝ける環境を届けたい」。その想いでLIFULL FaMを立ち上げ、これまで400名以上の方が受講し、全国14の自治体様と連携するまでに至りました。

しかし、この仕組みに命を吹き込んでくれたのは、他でもない修了生の皆さんの「勇気」です。未経験からのスタートや時間のやりくりといった葛藤を乗り越え、実際に踏み出したその「はじめの一歩」こそが尊く、称賛されるべき価値だと考え、本アワードを開催いたしました。

当日の画面越しに伝わる熱気、そして失敗談さえも笑い飛ばし、互いの挑戦を心から称え合う姿を見て、LIFULL FaMが単なる仕事の場を超え、同じ境遇の女性たちが励まし合う「温かいコミュニティ」として地域に根付いていることを実感し、胸が熱くなりました。

皆さんが地域にいながら都市部のIT業務などに挑戦し自律していく姿は、地域社会に新しい仕事の形と経済循環を生み出す大きな力です。私たちはこれからも「子育てと仕事をHappyに！」というビジョンのもと、全国の自治体様と手を取り合い、地域で暮らす女性たちの「やってみたい」という想いを形にし、誰もが自分らしく輝けるエコシステムを創ってまいります。

LIFULL FaMとは（URL：https://lifull-fam.com/）

LIFULL FaMは「子育てと仕事をHappyに！」をコンセプトに子どもを持つ女性の長期的なキャリアアップを支援する「ママの就労支援事業」を展開しています。

ママたちが子ども連れで出勤できるよう、オフィスには保育士やチャイルドマインダーの有資格者がいるキッズルームを併設し、Webマーケティング関連業務を中心にスキルアップしながら働ける仕組みを構築しています。

2018年には、東京に次ぎ福井県鯖江市で空き家を活用したオフィスをオープンし、島根県雲南市、岩手県釜石市などに展開、社員から業務委託まで、それぞれのライフスタイルに合わせた形態で働ける環境を整えることで、これまでに100人以上のママたちにテレワーカーとして活躍できる場を提供しています。

株式会社LIFULLについて （https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。