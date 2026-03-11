SB C&S、AI基盤を支える高性能・低消費電力ネットワークを提供するArista Networksとディストリビューター契約を締結

SB C&S株式会社

「新しいテクノロジーをいち早く、より使いやすい仕組みやかたちにして全国にお届けする」というソフトバンク創業以来の役割を担うSB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、企業ネットワークから大規模データセンター、オフィス、工場、キャンパス環境やクラウド向けの高速ネットワーク機器とその運用OSを提供するArista Networks, Inc.（本社：カリフォルニア州サンタクララ、CEO：Jayshree Ullal、以下「Arista Networks」）とディストリビューター契約を締結し、Arista Networks製品の取り扱いを2026年3月11日に開始します。

近年、企業のITインフラを取り巻く環境は、ネットワークの高速化やクラウド活用の拡大に加え、生成AIをはじめとするAI活用の進展により大きく変化しています。企業には、成長に合わせて拡張できる柔軟なネットワークだけでなく、低消費電力設計や総所有コスト（TCO）の最適化、さらにはAIワークロードを可視化し安定運用を実現する高度な基盤の構築が求められています。

Arista Networksは、大規模データセンターやクラウド環境向けの高性能ネットワーキング機器および運用ソフトウェアを提供する企業であり、データセンタースイッチ市場において豊富な導入実績を有しています。また、AIワークロード向けのネットワーキング製品やソリューションの提供にも注力し、クラウドおよびAI基盤の構築・運用を支える技術を展開しています。同社の製品は、データセンター、オフィス、工場、キャンパス環境向けに低遅延・高スループットを実現するスイッチングプラットフォームとネットワークOS「EOS」を強みとし、現在は800GbEにも対応し、高性能と低消費電力を両立。AIのトレーニングや推論環境にも適したネットワーク基盤を提供します。

SB C&Sは、全国約1万5,000社の販売ネットワークを活用し、Arista Networks製品の導入を推進することで、国内企業のネットワーク環境整備と高度化を支援するとともに、AI活用を見据えたIT基盤の構築に貢献していきます。

【主な特長】

・ 高性能・高信頼性のネットワークスイッチ

データセンター向けに低遅延・高スループット性能を実現し、AIワークロードにも対応する800GbE世代まで拡張

・ 柔軟なスケーラビリティ

クラウドやAI基盤の拡大に応じたネットワーク構成の拡張が容易

・ 全製品で共通、単一のネットワークOS

Arista独自のネットワークOS「EOS」と高度な可視化機能により、AI環境を含むネットワーク全体の効率的で一貫した運用・自動化を実現

【製品の詳細】

https://www.arista.com/jp/products/platforms

【製品に関するお問い合わせ】

SBCASGRP-Arista@g.softbank.co.jp

アリスタネットワークスジャパン合同会社 代表社員 職務執行者 社長 稲富 裕樹 氏からのエンドースメント

このたび、SB C&Sとの販売代理店契約を締結できたことを大変うれしく思います。AIやクラウドの本格的な普及により、日本企業のデータセンターおよび企業内ネットワーク基盤には、これまで以上に高い拡張性、可視性、そして運用のシンプルさが求められています。SB C&Sの持つ国内最大規模の販売ネットワークと豊富な実績を通して、Aristaのネットワークソリューションを、より多くのお客さまにお届けできることを期待しています。アリスタネットワークスジャパン合同会社は、日本のお客さまのビジネス成長とデジタルトランスフォーメーションを、今後も継続的に支援してまいります。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。