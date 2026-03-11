東京都公立大学法人は、当法人が運営する２大学１高専（東京都立大学、東京都立産業技術大学院大学、東京都立産業技術高等専門学校）を応援いただいている皆様に、各校の「今」をお伝えする『東京都公立大学法人 NEWS LETTER』第２号を発刊しました。

多様な分野で進む教育・研究・社会連携の取組を通じて、「今」の大学・高専の姿と、その先にある未来像を感じていただける内容となっています。

本NEWS LETTERをきっかけとして、各校の公式ホームページやSNSにも触れていただき、東京都公立大学法人および各校の取組への理解をより一層深めていただければ幸いです。

【主な掲載記事】

・各校の今 … 主なニュースを紹介

・この学生に注目！ … 現役生の活躍（課外活動、受賞等）を紹介、卒業生の活躍

・この先生に注目！ … 教員の活躍（受賞等）を紹介

・この活動に注目！ … 法人の特色ある活動を紹介

・Topic … その他の取組・活動を紹介