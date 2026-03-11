特別用途食品（個別評価型病者用食品）表示許可取得「明治アクアサポート」「明治アクアサポートゼリー」

熱中症・過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に！

特別用途食品（個別評価型病者用食品）の表示許可を取得

経口補水液「明治アクアサポート」「明治アクアサポートゼリー」

3月16日発売／全国

株式会社 明治(代表取締役社長:八尾 文二郎)は、軽度から中等度の熱中症や過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液として、「明治アクアサポート」「明治アクアサポートゼリー」の2品について、消費者庁より特別用途食品※1（個別評価型病者用食品）の表示許可を取得しました。これを受け、2026年3月16日より全国で発売します。













近年、気温上昇に伴う熱中症による救急搬送者数は増加傾向※2 にあり、家庭内をはじめ日常生活のさま ざまな場面で、脱水対策の重要性が高まっています。水と電解質が体内に吸収されやすいよう、ナトリウム イオン等の電解質とブドウ糖をバランス良く配合し、脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液と して、「明治アクアサポート」「明治アクアサポートゼリー」は、消費者庁より個別評価型病者用食品として の表示許可を取得しました。

パッケージには許可表示を印字し、飲みやすいりんご風味（無果汁）をイメージしていただけるデザイン としました。 本商品の発売を通じて、脱水状態時のリスク軽減に貢献し、熱中症対策・脱水対策にご活用いただくこと で、皆さまの健やかな毎日と、安心できる生活をサポートしてまいります。

※1 乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示 を行う食品。病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品、特定保健用食品がある。

※2 総務省消防庁 熱中症による救急搬送状況より