三次元集積回路（3D-IC）市場が先進半導体設計の次の波を牽引
積層型チップアーキテクチャは、現代のデジタルシステムにおいて、より高速なデータ処理とコンパクトな半導体性能を実現している。
半導体性能の未来を積み重ねる
半導体イノベーションは、従来の平面型設計の限界を克服するため、垂直方向のチップ統合へと急速に移行している。三次元集積回路（3D-IC）市場は、この変化を反映しており、複数の半導体層を積層し相互接続することで、性能向上、帯域幅の拡大、消費電力の低減を可能にしている。
市場規模は2025年に141億8390万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率は15.5%となった。市場は2030年までに274億7850万ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率は14.1%と見込まれている。さらに2035年には494億9480万ドルに達し、2030年以降の年平均成長率は12.5%と予測されている。
初期の市場拡大を支えた要因
三次元集積回路（3D-IC）市場の過去の成長は、主にデータセンターインフラの拡大、自動車用電子機器の増加、消費者向け電子機器の需要拡大、そして世界的な半導体産業の成長によって支えられてきた。
しかし、市場は高度な製造プロセスに伴う高コストや、複雑なチップ設計とパッケージングに対応できる専門技術者の不足といった課題にも直面した。
次の成長段階を形成する技術要因
今後の市場拡大は、デジタル産業における大きな技術変化によって支えられると予想されている。
主な成長要因は以下の通りである。
・モノのインターネットの急速な拡大
・第5世代移動通信ネットワークの世界的な導入
・高性能計算への需要の増加
・電子機器の継続的な小型化
一方で、技術面および地政学的要因が市場拡大を抑制する可能性もある。積層チップにおける熱管理の課題、世界的な設計標準の不足、半導体供給網に影響を与える貿易摩擦などが重要な懸念となっている。
チップアーキテクチャを変革する革新トレンド
三次元集積回路（3D-IC）市場は、半導体開発を形作る複数の技術トレンドによって進化している。
企業は、処理遅延を削減し計算効率を向上させる人工知能最適化型チップアーキテクチャを重視している。また、クラウドコンピューティングやビッグデータ基盤を含むデジタルインフラの拡大も、高密度半導体設計への需要を加速させている。
さらに、インダストリー4.0技術の導入により半導体製造工程はより高度化し、自動化や高度な分析が生産プロセスに組み込まれている。加えて、拡張現実、仮想現実、複合現実といった没入型技術の拡大により、高度なグラフィックス処理や空間計算に対応できる高性能チップの需要が高まっている。
三次元チップ統合を支える主要構成要素
構成技術は積層型半導体システムの基盤を形成している。
2025年には、シリコン貫通電極が最大の構成要素セグメントとなり、市場の50.2%を占め、金額では71億1830万ドルに達した。
一方、ガラス貫通電極は2025年から2030年にかけて年平均成長率15.2%で最も高い成長が見込まれており、高度なパッケージング技術と信号性能の面での利点が背景にある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343799/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343799/images/bodyimage2】
業界で主流となる統合アプローチ
利用可能な技術の中で、三次元積層型集積回路が市場を主導している。
このセグメントは2025年に市場全体の87.8%を占め、124億4680万ドルに達した。さらに2030年まで年平均成長率13.8%で拡大し、最も成長が速い技術分野であり続けると予測されている。
半導体性能の未来を積み重ねる
半導体イノベーションは、従来の平面型設計の限界を克服するため、垂直方向のチップ統合へと急速に移行している。三次元集積回路（3D-IC）市場は、この変化を反映しており、複数の半導体層を積層し相互接続することで、性能向上、帯域幅の拡大、消費電力の低減を可能にしている。
市場規模は2025年に141億8390万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率は15.5%となった。市場は2030年までに274億7850万ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率は14.1%と見込まれている。さらに2035年には494億9480万ドルに達し、2030年以降の年平均成長率は12.5%と予測されている。
初期の市場拡大を支えた要因
三次元集積回路（3D-IC）市場の過去の成長は、主にデータセンターインフラの拡大、自動車用電子機器の増加、消費者向け電子機器の需要拡大、そして世界的な半導体産業の成長によって支えられてきた。
しかし、市場は高度な製造プロセスに伴う高コストや、複雑なチップ設計とパッケージングに対応できる専門技術者の不足といった課題にも直面した。
次の成長段階を形成する技術要因
今後の市場拡大は、デジタル産業における大きな技術変化によって支えられると予想されている。
主な成長要因は以下の通りである。
・モノのインターネットの急速な拡大
・第5世代移動通信ネットワークの世界的な導入
・高性能計算への需要の増加
・電子機器の継続的な小型化
一方で、技術面および地政学的要因が市場拡大を抑制する可能性もある。積層チップにおける熱管理の課題、世界的な設計標準の不足、半導体供給網に影響を与える貿易摩擦などが重要な懸念となっている。
チップアーキテクチャを変革する革新トレンド
三次元集積回路（3D-IC）市場は、半導体開発を形作る複数の技術トレンドによって進化している。
企業は、処理遅延を削減し計算効率を向上させる人工知能最適化型チップアーキテクチャを重視している。また、クラウドコンピューティングやビッグデータ基盤を含むデジタルインフラの拡大も、高密度半導体設計への需要を加速させている。
さらに、インダストリー4.0技術の導入により半導体製造工程はより高度化し、自動化や高度な分析が生産プロセスに組み込まれている。加えて、拡張現実、仮想現実、複合現実といった没入型技術の拡大により、高度なグラフィックス処理や空間計算に対応できる高性能チップの需要が高まっている。
三次元チップ統合を支える主要構成要素
構成技術は積層型半導体システムの基盤を形成している。
2025年には、シリコン貫通電極が最大の構成要素セグメントとなり、市場の50.2%を占め、金額では71億1830万ドルに達した。
一方、ガラス貫通電極は2025年から2030年にかけて年平均成長率15.2%で最も高い成長が見込まれており、高度なパッケージング技術と信号性能の面での利点が背景にある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343799/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343799/images/bodyimage2】
業界で主流となる統合アプローチ
利用可能な技術の中で、三次元積層型集積回路が市場を主導している。
このセグメントは2025年に市場全体の87.8%を占め、124億4680万ドルに達した。さらに2030年まで年平均成長率13.8%で拡大し、最も成長が速い技術分野であり続けると予測されている。