レポートオーシャン株式会社プレスリリース : カルシウムアルミネートセメント市場、2033年までに23億米ドル規模へ拡大予測｜CAGR4.7%で進む耐火・高性能建材分野の成長機会
カルシウムアルミネートセメント市場は、2024年の15億7000万米ドルから2033年には23億米ドルへ拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.7%で推移すると見込まれています。カルシウムアルミネートセメント（CAC）は、アルミナを主成分とする特殊セメントであり、高温耐性、耐酸性、急結性、そして早期強度といった特性を兼ね備えています。ポルトランドセメントとは異なり、水和反応時に水酸化カルシウムを生成しないため、耐化学腐食性が求められる用途で特に評価されています。こうした特性から、耐火材、産業炉、インフラ補修など、過酷な環境で使用される建材として重要な役割を担っています。
世界的な建設・インフラ投資拡大が需要の基盤を形成
世界の建設産業は年間約10兆米ドル規模とされ、都市化の進展と経済発展に伴いインフラ投資は今後も増加する見込みです。この流れの中で、耐久性と機能性を兼ね備えた建材への需要が高まり、カルシウムアルミネートセメントの採用が拡大しています。高速道路、橋梁、下水処理施設、産業設備などの大型プロジェクトでは、耐熱性や化学耐性を持つ材料が不可欠です。CACは特に炉やキルンの耐火ライニング、工業設備、構造補修などにおいて優れた性能を発揮し、従来のセメントでは対応が難しい用途に対応できる材料として市場での重要性を高めています。
高コスト構造が市場普及のハードルに
一方で、カルシウムアルミネートセメントの市場拡大にはコスト面の課題が存在します。主原料であるボーキサイトの価格変動や生産量の制約により、CACの価格は75,000ドルから500,000ドルの範囲に及ぶとされ、従来型のポルトランドセメントと比較すると大幅に高価です。建設業界ではコスト効率が重要な意思決定要因であるため、多くの企業が依然として従来セメントを選択する傾向があります。また、CACは適切な施工管理が求められ、不適切な使用は構造安定性の問題を引き起こす可能性もあります。こうした技術的理解とコスト面の課題が、市場拡大のペースに影響を与える要因となっています。
低炭素建材としての価値が新たな市場機会を創出
近年、建設業界では脱炭素化と環境配慮型材料への関心が急速に高まっています。この潮流の中で、カルシウムアルミネートセメントは持続可能な建材として注目されています。一般的なポルトランドセメントは石灰石の焼成過程で大量のCO?を排出しますが、CACは石灰含有量が20～30%と低く、製造時のCO?排出量を約半分に抑えることが可能です。環境規制の強化やESG投資の拡大に伴い、低炭素建材の採用は今後さらに加速すると見られます。構造物の耐久性向上と環境負荷削減の両立を実現できるCACは、持続可能なインフラ構築に向けた重要な材料として市場機会を広げています。
主要企業のリスト：
● Almatis GmbH
● Zhengzhou Dengfeng Smelting Materials Co., Ltd
● Denka Company Limited
● Calucem GmbH
● ABC Supply Co., Inc
● RWC
● CUMI Inc.
● Cementos Molins, S.A.
● Henan Suntek International Co, Ltd
● Union Cement Company
CAC40セグメントが高温産業向け材料として存在感を強化
製品タイプ別では、アルミナ含有量40%のCAC40セグメントが今後大きな成長を示すと予測されています。CAC40は高い耐火性と急速な硬化特性を備えており、鉄鋼、セメント、石油化学などの高温環境で稼働する産業設備において不可欠な材料となっています。これらの産業では耐火材の寿命延長や設備保護が重要課題であり、CAC40の採用は設備稼働率の向上とメンテナンスコスト削減に貢献します。また、建設用途では非収縮グラウトや早期補修材、自己レベリング床材など多様な配合材料として利用され、特殊建材市場における存在感を高めています。
