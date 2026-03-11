春、滋賀の桜は静かに咲き誇ります。全国的に知られる名所も美しいですが、地元担当者が教える“人知れず美しい桜スポット”には、混雑とは無縁の静けさと、心に残る絶景があります。本リリースでは、そんな滋賀の春の魅力を彩る16カ所の桜を紹介します。

※見頃は例年の目安であり、気象条件により変動する場合があります。お出かけの際は最新情報をご確認ください。

※民家や農地に隣接する場所もあるため、観賞時はマナーを守り、近隣へのご配慮をお願いいたします。







川口公園 （大津市） 見頃：4月上旬

観光ガイドにはまず載らない穴場。路面を走る京阪電車と桜を同時に収められる、知る人ぞ知る撮り鉄御用達の撮影スポットです。滋賀らしい日常の春景色が楽しめます。

◆所在地：滋賀県大津市浜大津３丁目

◆TEL：077-528-2772（公益社団法人 びわ湖大津観光協会）







手原ＳＬ公園 （栗東市） 見頃：3月下旬～4月中旬

手原駅から徒歩すぐ、手原稲荷神社の横にあるSL公園は、知る人ぞ知る憩いのスポット。園内には蒸気機関車（D51形）が静かに保存展示され、どこか懐かしい時間が流れます。満開時には桜のやわらかな薄ピンクと鋼鉄の漆黒とのコントラストが際立ち、思わずカメラを向けたくなる風景に。

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください

◆所在地：滋賀県栗東市手原3-9

◆TEL：077-551-0126（一般社団法人 栗東市観光協会）

https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/25065/

さくら緑地 （野洲市） 見頃：3月下旬～4月上旬

大井川沿いに広がる公園。多様な桜が遊歩道を彩り、三上山（近江富士）との共演も楽しめます。この桜の里には、平安時代から数多くの有名人が訪れ、和歌が何種も残されています。

◆所在地：滋賀県野洲市南櫻

◆TEL：077-514-7502（野洲市観光物産協会）

https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/30383/

立木神社 （草津市） 見頃：3月下旬～4月中旬

川沿いに咲く桜と朱色の鳥居の対比は、思わず写真に収めたくなる風景。春らしい明るさと神社の厳かな雰囲気が溶け合います。※前面道路は交通量が多いため、観賞時はご注意ください

◆所在地：滋賀県草津市草津4丁目1-3

◆TEL：077-562-0420

https://tatikijinja.net

https://www.instagram.com/tatikijinjya_official/







清水川の桜 （東近江市） 見頃：３月下旬～４月上旬

近江鉄道 八日市駅からほど近い川沿いに続く桜並木。生活の中に溶け込む春の景色が広がり、気負わず立ち寄れるのが魅力です。すぐ近くを近江鉄道が走り、桜との共演も楽しめます。周辺には八日市駅から広がる宿泊施設や飲食店も多く、目の前には銭湯もあり、まち歩きや滞在とあわせて楽しめるのもおすすめポイント。日中の桜とは趣が異なる夜桜もゆったり味わえるスポットです。

※公共交通機関またはコインパーキングをご利用ください

◆所在地：滋賀県東近江市八日市清水１丁目１

◆TEL：0748-29-3920（一般社団法人 東近江市観光協会）

https://www.higashiomi.net/season_list/season_detail.html

井伊神社の枝垂桜 （彦根市） 見頃：４月上旬

境内の奥深くにひっそりと咲く枝垂桜は、訪れる人の心を癒してくれます。第13代彦根藩井伊家当主であった井伊直弼公お手植えの桜と伝わり、生きた時間を感じさせる老木です。現在は彦根市の保存樹に指定されています。春と秋に旧社殿の特別公開を実施しています。

◆所在地：滋賀県彦根市古沢町1112

https://www.hikoneshi.com/sightseeing/article/ii-jinja

依知秦氏の里古墳公園（愛知郡愛荘町） 見頃：4月上旬～中旬

古代の渡来系氏族である依知秦氏ゆかりの古墳群に咲く桜。歴史を感じる石室と春の花の組み合わせは、どこか時間がゆっくり流れているよう。現在では公園内に10基の古墳が残され、石室の内部などが見学できます。※駐車場あり（10台程度）

◆所在地：滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野72-3

◆TEL：0749-37-4500（歴史文化博物館）

https://www.town.aisho.shiga.jp/kankou/shizen/shiki/3730.html

井之口の一本桜／皇后塚古墳（米原市） 見頃：4月上旬

古墳の上に立つ一本の桜。里山と田畑が広がる、気づかなければ通り過ぎてしまいそうな場所にありながら、思わず見上げてしまうほど、一本とは思えない迫力があります。周囲を遮るものがなく、大きく枝を広げたその向こうには広い空と伊吹山を望めます。民家や畑も近く、人の暮らしと自然がほどよい距離間で共存する、米原市らしい風景が見られます。

※駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください

◆所在地：滋賀県米原市井之口

◆TEL：0749-51-9082（一般社団法人 びわ湖の素DMO）

清瀧寺徳源院の道誉桜（米原市） 見頃：4月上旬

佐々木道誉が愛したと伝えられている枝垂れ桜。地面に届くほど大きく枝を広げた優美な姿が、訪れる人を魅了します。現在は二代目と三代目が花を咲かせ、なかでも、三代目と境内に立つ三重塔が織りなす景観は、思わず息をのむ美しさです。参道ではソメイヨシノの桜並木も楽しめます。秋の紅葉はよく知られていますが、春の桜はまだ知る人が少なく、静かな境内で歴史を重ねた寺院とともにゆっくりと桜を味わえる名所です。

※参道や集落内の道幅が狭いので、通行の際は十分にご注意ください

◆所在地：滋賀県米原市清滝288

◆TEL：0749-57-0047

https://sites.google.com/view/tokugenin/

伊香具神社（長浜市） 見頃：4月下旬（遅咲き）

遅咲きで知られる八重桜が参道を彩り、ふんわりと重なる花のボリュームが“春の余韻”を感じさせてくれます。満開時には参道が花のトンネルとなり、写真映えするだけでなく、桜の下をゆっくり歩く時間そのものが心に残る場所です。歩を進めるごとにやわらかい雰囲気に包まれ、春の気配を全身で感じられる神社です。

◆所在地：滋賀県長浜市木之本町大音688

◆TEL：0749-82-5135（木ノ本駅観光案内所）







余呉湖（長浜市） 見頃：4月上旬～下旬（桜／品種差あり）

琵琶湖の北にたたずむ静かな湖。湖畔や導水路沿いでは、桜と菜の花が同時に目に飛び込む、春らしい彩りの景色が広がります。特に風がやむ朝は湖面が穏やかになり、桜の“映り込み”が主役に。にぎやかな名所とはひと味違う、静けさを味わうお花見ができます。

◆所在地：滋賀県長浜市余呉町余呉湖畔

◆TEL：0749-82-5135（木ノ本駅観光案内所）

https://kitabiwako.jp/spot/spot_805

家棟川／美松ゴルフセンター横（湖南市） 見頃：３月下旬～４月上旬

見頃にはライトアップが行われ、夜桜も楽しめます。桜の植樹やライトアップは美松ゴルフセンター様のご厚意によるもの。地域の支えがあってこそ守られている春景色です。

◆所在地：滋賀県湖南市針972（美松ゴルフセンター）

◆TEL：0748-71-2157（一般社団法人 湖南市観光協会）

甲良町総合運動公園（犬上郡甲良町） 見頃：4月上旬

若木ながら本数が多く、満開時は遠目にも美しい桜並木に。子どもたちの遊ぶ声とともにある春の風景は、地域に根づいたやさしい景色です。

◆所在地：滋賀県犬上郡甲良町池寺1232-2

◆TEL：0749-38-2035（甲良町観光協会）

https://kourakankou.jp

日野川ダム・中の島（浮島）の八重桜（蒲生郡日野町） 見頃：4月中旬～下旬

ダム湖に浮かぶ小さな島に咲く八重桜。水面に映る姿はまるで絵画のようで、特に朝の光に包まれる時間帯は格別です。春の締めくくりにふさわしい、静かな絶景です。

◆所在地：滋賀県蒲生郡日野町村井ほか

◆TEL：0748-52-6577（日野観光協会）

https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/862/

富之尾大橋／犬上川沿い（犬上郡多賀町） 見頃：4月上旬

犬上川の清流に沿って続く桜並木。橋の上から眺める花と川面のきらめきは、どこか懐かしい里の風景です。派手さはないけれど、静かに心へ届く桜。

※周辺に駐車場はありません。路上駐車はご遠慮ください

◆所在地：滋賀県犬上郡多賀町大字富之尾

◆TEL：0749-48-1553（一般社団法人 多賀観光協会）

清水の桜（高島市） 見頃：4月初旬

海津大崎並木口から北へ約1km、海津の墓地の中に立つ一本の老樹。樹齢300年以上といわれるアズマヒガンザクラで、水上勉の小説『桜守』でも賞賛された名木です。加賀藩前田候が上洛の折、何度も振り返って眺めたことから「見返りの桜」とも呼ばれます。

※駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください

◆所在地：滋賀県高島市マキノ町海津

◆TEL：0740-33-7101（公益社団法人 びわ湖高島観光協会）

https://takashima-kanko.jp/spot/2018/06/post_157.html



-------------------------------------------------------------------------------------------

名高い桜名所をめぐるのはもちろん、まだ広く知られていない桜スポットを訪ねるのも、滋賀ならではの春の楽しみ方です。人気スポットとあわせて巡り、多彩な表情を味わうもよし、あえてそうした場所を中心に訪ね歩き、ゆったりと写真に収めるもよし。にぎわいと静けさ、そのどちらも抱く滋賀の春を、存分にご堪能ください。

◎本プレスリリースの画像は報道目的での使用に限ります。