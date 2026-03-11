株式会社 GREEN RUSH BY WEED、CBDグミのOEMサービスを開始！小ロットから国内生産。徹底した品質管理で強い商品力を実現。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343741/images/bodyimage1】
株式会社GREEN RUSH BY WEEDは2026年3月11日（水）よりCBDグミOEMサービスを開始いたします。
CBD（カンナビジオール）は現代のウェルネス需要に応える注目のカンナビノイドです。当社はCBDを「グミ」という日常的に食べやすい形状で、小ロットから国内生産できる体制を整えました。クラス10,000クリーンルーム完備の自社工場にて、ISO 9001:2015、菓子製造業営業許可を取得。第三者認証を実施し、法規制に完全に準拠したCBDグミを、食品メーカー・サプリメントブランド・新規参入企業様へお届けします。
＜OEM開発の流れ（CBDグミ特化）＞
STEP01：ご要望ヒアリング
STEP02：お見積り・ご契約
STEP03：本生産準備
STEP04：本生産・加工
STEP05：完成
まずは無料でご相談ください。
≪CBDグミOEM無料相談≫
https://cbd-gummy-oem.grbw.jp/
TEL：03-6692-4559 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343741/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
株式会社GREEN RUSH BY WEEDは2026年3月11日（水）よりCBDグミOEMサービスを開始いたします。
CBD（カンナビジオール）は現代のウェルネス需要に応える注目のカンナビノイドです。当社はCBDを「グミ」という日常的に食べやすい形状で、小ロットから国内生産できる体制を整えました。クラス10,000クリーンルーム完備の自社工場にて、ISO 9001:2015、菓子製造業営業許可を取得。第三者認証を実施し、法規制に完全に準拠したCBDグミを、食品メーカー・サプリメントブランド・新規参入企業様へお届けします。
＜OEM開発の流れ（CBDグミ特化）＞
STEP01：ご要望ヒアリング
STEP02：お見積り・ご契約
STEP03：本生産準備
STEP04：本生産・加工
STEP05：完成
まずは無料でご相談ください。
≪CBDグミOEM無料相談≫
https://cbd-gummy-oem.grbw.jp/
TEL：03-6692-4559 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343741/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社GREEN RUSH BY WEED
プレスリリース詳細へ