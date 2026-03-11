蒸気式ラベル収縮機の世界市場2026年、グローバル市場規模（小型蒸気式ラベル収縮機、大型蒸気式ラベル収縮機）・分析レポートを発表
2026年3月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「蒸気式ラベル収縮機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、蒸気式ラベル収縮機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の蒸気式ラベル収縮機市場規模は2024年に505百万ドルと評価されています。市場は着実な拡大が見込まれており、2031年には759百万ドルへ再調整された規模に達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.1%とされており、包装自動化の進展とともに需要が拡大する市場と考えられます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を評価し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。包装機械は部品調達や製造拠点が国際的に分散する傾向があるため、通商政策や物流環境の変化が製造コストや供給体制に影響する可能性があります。
蒸気式ラベル収縮機は、蒸気加熱技術を利用してラベルを収縮させる包装装置です。熱収縮ラベルが装着された製品を蒸気チャンバーに通し、蒸気の熱エネルギーによってラベルを均一に収縮させ、容器表面に密着させます。この装置は飲料、化粧品、食品などの業界で広く使用されています。
この設備は包装外観を向上させるだけでなく、製品の偽造防止機能の強化にも役立ちます。また、生産ラインの効率向上にも寄与します。異なる形状やサイズの容器にも対応できるため、高品質で効率的な包装が求められる生産現場に適しています。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の蒸気式ラベル収縮機市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場構造を整理しています。市場が常に変化していることを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化を引き起こす主要要因についても検討されています。
分析対象期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別でも同様のデータが示されており、各地域の市場成長や需要構造を把握することが可能です。
また、主要企業の企業概要や製品事例が掲載されており、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示されています。さらに、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品の投入や承認に関する情報など、市場戦略の検討に役立つ重要な洞察が提供されています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界の蒸気式ラベル収縮機市場における主要企業について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ラインアップ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析しています。これにより、各企業の市場における位置付けや競争力を比較することが可能となっています。
主要企業として、Shrink Packaging Systems、Propack Packaging、Krones AG、Sidel、Shibaura Machine、Cama Group、Zhejiang Dingye Machinery、Tengzhuo Machinery、Beijing Xinghuo Equipment、Dongguan Zhongbao Intelligent Technology などが挙げられています。
