「ヤクザが転生したら森蘭丸だった件～信長め、このオレを小姓にさせる気かよ～」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイド第2弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、3月11日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて「ヤクザが転生したら森蘭丸だった件～信長め、このオレを小姓にさせる気かよ～」のランダムブロマイド第2弾が販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343701/images/bodyimage1】
「お前がほしい」そう言って俺の身体を好き勝手に弄ぶのは…あの織田信長!?
冬未さと先生の人気作「ヤクザが転生したら森蘭丸だった件～信長め、このオレを小姓にさせる気かよ～」のランダムブロマイド第2弾が、日本全国コンビニエンスストアを中心とした約38,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
美麗カラーイラストや印象的なシーンを使用した全10種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「ヤクザが転生したら森蘭丸だった件」
販売方法：ランダム式(全10種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/3/11(水)～2026/6/10(水)
【詳細はこちら】
https://www.e-printservice.net/content_detail/sato-toumi
■冬未さと
【書籍情報】
ヤクザが転生したら森蘭丸だった件～信長め、このオレを小姓にさせる気かよ～
https://ceriserose.jp/comic/cr043
(C)冬未さと/Boy's Recipe
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
