まるまげ祭り参加者募集中！

氷見の春を彩る恒例行事「まるまげ祭り」が、本年も開催されます。参加いただける女性を広く募集中です。まるまげ祭りは、かつて芸妓さんが年に一度の休日に、人妻の象徴である「丸まげ」を結い、千手寺の観音様に幸せな結婚を願ってお参りしたことに由来しており、現在では県内外から集まった未婚の女性たちがその伝統を受け継いでいます。当日は、華やかな着物とまるまげを身に着けた参加者が、御神輿やお稚児さん、花笠童子とともに、中心市街地を情緒豊かに巡行します。

◆開催日 ４月１７日（金）

◆参加資格 １８歳以上（高校生を除く）の未婚女性

◆参加費 ５,０００円（着付代等含む）

◆募集定員 ３０名程度（応募多数の場合は抽選）

◆応募締切 ３月１７日（火）

▼申し込み方法▼

氷見市観光ポータルサイト「きときとひみどっとこむ」のまるまげ祭り募集ページ から、申込用紙をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、郵送、E-mailまたは FAXにてお申し込みください。

URL: https://www.kitokitohimi.com/site/news/marumage2026.html「きときとひみどっどこむ」

◆その他

集合日時や場所等の詳細につきましては、申し込み後にお伝えいたします。

（一社）氷見市観光協会 担当者名：半沢 （電話）0766-74-5250

氷見市商工観光課 担当者名：高田 （電話）0766-74-8106