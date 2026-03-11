赤ちゃん・子供の写真加工アプリおすすめ5選｜赤ちゃんの写真がもっと可愛くなる！
Tenorshare社が提供するAI写真加工ツール「Tenorshare PixPretty」は、2026年3月10日（火）に最新バージョンが発表されました。今回のアップデートでは、AIによる人物補正や肌質調整の精度がさらに向上し、自然な仕上がりで写真を美しく整えられるようになっています。こうしたAI写真加工の進化により、最近では大人のポートレートだけでなく、赤ちゃんや子供の写真を可愛く仕上げる用途にも注目が集まっています。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/TkSwlw
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343869/images/bodyimage1】
赤ちゃんのかわいい瞬間を、子供の写真加工アプリで特別な思い出として残してみませんか。
「赤ちゃんの写真がどんどん増えて、整理が追いつかない…」
「忙しい育児の合間でも、赤ちゃんの写真を簡単に加工して残したい」
そんな悩みを持つパパ・ママも多いでしょう。赤ちゃんの写真を写真加工アプリで編集すれば、ぷにぷにのほっぺや愛らしい寝顔など、大切な瞬間をより魅力的に残すことができます。そこで本記事では、赤ちゃんの写真をかわいく編集できる子供向け写真加工アプリを厳選して紹介します。赤ちゃんの成長記録やSNSシェアにも役立つアプリをぜひチェックしてみてください。
ソフト(1) 赤ちゃん写真を自然に可愛く仕上げるAI加工アプリ「PixPretty」｜無料で使える
赤ちゃんの写真をAIで可愛く加工したいけれど、「いきなり有料アプリに課金するのは少し不安…」という方も多いでしょう。そんなときにおすすめなのが、Tenorshareが提供するAI写真加工ツールPixPrettyです。PixPrettyには、写真スタジオで撮影したような雰囲気に仕上げられるAIプリセットが搭載されており、赤ちゃんの写真も自然でやさしい印象に補正できます。
さらに、同じ加工を複数の写真にまとめて適用できるバッチ処理機能にも対応しているため、成長記録として撮りためた写真を一度に整理・編集できるのも大きな魅力です。また、日常で撮影した写真でも、肌補正や明るさ調整機能を使えば、生活感のある写真をすっきり整えた綺麗な一枚に仕上げることができます。ぷにぷにのほっぺや優しい表情をそのまま活かしながら、より魅力的な写真に仕上げられるのが特徴です。
一方で、Photoshopのような本格的な画像編集ソフトは価格が高く、操作も複雑なため、「赤ちゃんの写真を少しきれいにしたいだけ」という方にはハードルが高いと感じられることもあります。PixPrettyなら、専門的な知識がなくても直感的に操作でき、明るさ調整・肌補正・背景整理など、赤ちゃん写真でよく使う編集を簡単に行えます。
そんな方は、まずPixPrettyを試してみる価値があります。現在、無料で最大200枚の写真を加工できる体験版も利用できます。ぜひ試してみてください。
以下にこのソフトを使って赤ちゃんの写真を加工する手順を紹介します。
手順１：PixPrettyを起動し、「新しいプロジェクトを作成」またはドラッグ＆ドロップで赤ちゃんの写真を加工したい画像を読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343869/images/bodyimage2】
手順2：「プリセット」から「子供」または「新生児」を選択し、明るさ・肌補正などが自動適用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343869/images/bodyimage3】
手順3：自動補正後はスライダーで強さを調整します。そして、顔全体の明るさや色味をチェックし、必要なら軽く調整します。問題なければエクスポートして完了です。
