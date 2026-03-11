国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年4月8日（水）～4月10日（金）にポートメッセなごやにて開催の「第11回 ものづくり ワールド [名古屋] 製造業DX展」にブースを出展します。会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

AIエージェント・生成AIや、画像認識、予測AIなど製造業で活用できる最新のAIソリューションをご紹介！

AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

出展予定内容

・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介・AI導入・DX推進に関する相談・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案

製造業向けAIサービスカオスマップを無償提供

AI技術の進化により、製造業における現場課題の解決策が大きく変わり始めている中で、人材不足や熟練工の引退に伴う技術継承、設備トラブルの未然防止、品質の安定確保といった課題に、生成AIやロボティクス、異常検知、画像認識などが実用フェーズに突入しました。製造業向けAIサービスカオスマップは、課題解決の手がかりや最適化技術による生産プロセスの効率化、AIエージェントを活用した業務支援として急速に進化するAIソリューションを6カテゴリーでわかりやすく分類化したカオスマップです。カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。その他「AIエージェント」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「製造業DX展：27-97」へお立ち寄りください。

展示会概要

「第11回 ものづくり ワールド [名古屋] 」は、IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品など、開発・製造期間の短縮、DX・IT化の推進、コストダウン、工場の省エネ・自動化に貢献する最新技術が約630社出展する展示会です。製造業の最先端事例が学べる併催セミナーも見どころの一つです。なかでも「製造業DX展」は、製造現場や工場内でのDXを推進するIT製品やサービスが出展しています。・名称：第11回 ものづくり ワールド [名古屋] （製造業DX展）・会期：2026年4月8日（水）～4月10日（金） 各日10:00 - 17:00・会場：ポートメッセなごや・主催：RX Japan合同会社・公式サイト：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html・AIポータルメディア「AIsmiley」小間番号：「27-97」

入場方法

入場方法下記「詳細、無料お申し込みはこちら」より、来場者登録いただけましたら、ご登録完了後展示会場への入場用バッジが発行されます。手順に従ってご登録をお願いいたします。

AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

