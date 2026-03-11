スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、通販サイト「ラスタバナナダイレクト」にて、iPhone17e/16eに対応した猫耳デザインのかわいい耐衝撃ケースを、3月11日より順次発売を開始します。

iPhone 17e / 16e

ネコミミケース

🐾 かわいさと安心を両立！猫耳デザイン×米軍MIL規格準拠の衝撃吸収ケース。✅ 傷に強いポリカ＋柔らかTPUでしっかり保護✅ ワイヤレス充電対応（MagSafe非対応）✅ ストラップホール付きでアレンジ自由✅ 約1.5mmの厚みで安心感と快適な操作性

