「iPhone 17e」ねこ好き必見！猫耳デザインがかわいい耐衝撃ケース！
スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、通販サイト「ラスタバナナダイレクト」にて、iPhone17e/16eに対応した猫耳デザインのかわいい耐衝撃ケースを、3月11日より順次発売を開始します。
iPhone 17e / 16e
ネコミミケース
🐾 かわいさと安心を両立！猫耳デザイン×米軍MIL規格準拠の衝撃吸収ケース。✅ 傷に強いポリカ＋柔らかTPUでしっかり保護✅ ワイヤレス充電対応（MagSafe非対応）✅ ストラップホール付きでアレンジ自由✅ 約1.5mmの厚みで安心感と快適な操作性
販売チャネル
全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど
