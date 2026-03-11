JFEエンジニアリング株式会社、ラオス人民民主共和国／鋼橋桁リサイクルユースによる実証（調査）が、経済産業省の令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）に採択

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区）は、2026年2月5日、ラオス人民民主共和国（以下「ラオス」）／鋼橋桁リサイクルユースによる実証（以下「本事業」）が、経済産業省の令和６年度補正「グローバルサウス[※1]未来志向型共創等事業費補助金[※2]（小規模実証・FS事業）」に採択されたことをお知らせします。

この度、採択された本事業は、ラオスにおける、橋梁架け替えで撤去され政府が保管中の鋼橋桁を対象に、現況調査（寸法測定・図面再生）や材料試験等を通じて再生可能性を確認し、補修・補強による再利用（本設橋／仮設橋）に向けた実現可能性（FS）を検討・実証することを目的としています。

ラオスを含むグローバルサウスにおいて、鋼橋桁の再現設計[※3]プロセスを含むリサイクルユース事業は日本企業初[※4]の取組となります。

1. 事業の背景

国道9号線（以下、同線）は、ベトナムからミャンマーに至る東西経済回廊の一部を構成する最重要路線の一つであり、地域の経済活動や人流・物流を支える基盤です。一方で、同線をはじめとする幹線道路には供用年数の長い橋梁が多く、老朽化が深刻となっており、橋梁の修復・更新は喫緊の課題[※5]です。

当社は、日本の無償資金協力により老朽化が進行していた同線上のセクムカーム橋およびセタームアック橋の架け替え[※6]を2016～2019年にかけて行いました。本事業では、当社独自技術「リバーブリッジ」[※7]を使うなど同線の交通安全性向上および安定的な運用に貢献してきました。

また、アジア・大洋州、アフリカの開発途上国には、1900年代初中旬に建設された鋼橋が多数存在し、更新時期を迎えています。新規の鋼橋架設はコスト・納期面の制約が課題となる場合があり、撤去鋼桁の活用は、資源循環・脱炭素に加え、効率的なインフラ整備にも資する選択肢となります。

2. 事業の概要

本事業では、当社が前述の架け替え工事の際に撤去し、ラオス政府が保管している総延長約250mの撤去鋼桁を対象とします。当該撤去鋼桁について、補修・補強による再生設計（本設橋／仮設橋）、現地での加工・施工性および工程等を検討し、新規調達と比較した経済性・環境性の観点から、再利用の有効性を評価します。（事業期間：2026年3月～2027年2月）

施工は当社を中心に、ラオスの主要国道の建設・維持管理を担うRoad No.8国営建設会社の協力のもと実施します。本事業は、ASEANの連結性強化およびメコン地域の経済発展に貢献するものであり、インフラの老朽化対策が重要課題となる中、資源循環と効率的なインフラ整備を両立する先進的な取り組みとして期待されています。

3. 今後の展開

実証事業完了後、残りの橋桁の再生活用に加え、ラオス国内の類似橋梁、ならびに当社が同様の実証事業を進めているフィジー等をはじめとするグローバルサウスへの展開を計画しており、日本の鋼材リサイクル技術の国際標準化と市場拡大を目指します。

当社は、本事業を通じて持続可能かつ効率的なインフラ開発モデルの構築を目指し、グローバル規模での脱炭素化と持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

※1 グローバルサウス：アジア、アフリカ、中南米などの南半球を中心に位置する、新興国や開発途上国の総称。

※2 令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）

特設HP https://gs-hojo-web-fspoc.jp/index.html

※3 既存構造物の図面が存在しない場合に、現地調査等により図面を復元する設計手法

※4 JFEエンジニアリング調べ（2026年3月）

※5 ラオス人民民主共和国に対する無償資金協力「経済社会開発計画（橋梁補修資機材の供与）」に関する書簡の署名・交換｜外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01849.html)

※6 ラオス国にて国際幹線道路の橋梁改修を受注 ～リバーブリッジ ODAで初採用～ | ニュースリリース | JFEエンジニアリング(株)(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2017/20170201.html)

※7 リバーブリッジ：https://www.jfe-eng.co.jp/products/bridge/br07.html

■撤去鋼桁再生イメージ

