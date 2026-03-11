タクシーアプリ「S.RIDE(R)」、千葉県での展開を拡大 市原エリアで3月11日（水）よりサービス導入開始

S.RIDE株式会社

S.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本洋平、以下 S.RIDE）は、2026年3月11日（水）より、千葉県市原市（市原交通圏）において、車両132台へタクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」のサービス導入を開始します。

今回の導入では、小湊鐡道グループ3社（小湊タクシー株式会社46台、姉ヶ崎タクシー株式会社30台、牛久タクシー株式会社10台）および白鳥川岸タクシー有限会社（46台）が参画します。

これにより、市原市内でS.RIDEアプリを通じた配車が可能となります。本導入は、株式会社電脳交通が提供するクラウド型タクシー配車システム「DS」とS.RIDEの配車プラットフォームを連携させることで実現しています。

あわせて、法人契約プラン「S.RIDE Biz」も同エリアで提供を開始します。今後もサービス展開をさらに拡大し、地域の移動利便性向上に貢献してまいります。



※1：2026年2月20日時点

市原交通圏でサービス開始、千葉県内の対応車両は1,000台突破

市原市は、京葉工業地帯を擁する千葉県内有数の工業都市であり、通勤・通学、観光、ビジネス利用など多様な移動ニーズがあります。今回のサービス開始により、これらの需要に対して、アプリによるスムーズな配車環境を提供します。

S.RIDEは、千葉県内では既に複数エリアでサービスを展開しており、今回の市原交通圏での対応開始により、S.RIDE対応台数は1,000台を超え、県内ネットワークをさらに強化します。今後も対応エリアの拡大を通じて、地域における移動の利便性向上とタクシー事業者のDX推進に取り組んでまいります。

S.RIDEは、自動運転時代に向けて技術革新が進む中、事業の差異化の源泉となる新規の高付加価値サービスをソニーのAI/IT技術をベースに創出してきました。「革新的なモビリティサービスで、心動かす移動体験を創る。」というPurpose（パーパス、存在意義）のもと、新たな移動体験の提供やライフスタイルの提案を通して、モビリティサービス市場の変革を牽引していきます。

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

■S.RIDE株式会社

会社名 ：S.RIDE株式会社

住所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立 ：2018 年 5 月 31 日

代表者 ：橋本 洋平

事業内容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X(Twitter)：https://x.com/SRIDE_TAXI

Instagram：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。