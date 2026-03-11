「裏山」には、忘れかけていた暗闇がある！ 気鋭の怪談・オカルト研究家による待望の実話怪談集『裏山の怪談』刊行！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『裏山の怪談』（吉田悠軌 著）を刊行しました。

山の奥地に行かずとも、わたしたち現代人の暮らしのすぐそばの山、「裏山」には異界はある。

怪談・オカルト研究家でもある著者が、現代人の身近な山である「裏山」で実際に遭遇した実話怪談を蒐集した一冊。登山やハイキング、釣り、キャンプ場などのアウトドアの現場をはじめ、竹藪やニュータウンなどの身近な裏山まで・・・本当にあった不可思議な実話怪談集です。

（目次）

はじめに

○人のかたちをしたもの

挨拶／対向車／追い越し／魔物／神主／老人

○獣

紫鹿と金猿／猪／サワガニ／蛇／チンパンジー

○怪音

啼泣／魔王鳥／お囃子／足音／岩音

○声

おーい／からかい／にわの山／夜釣り

○化かすもの

連れ込み／王子の女／にせもの家族／もうあしびー

○訪ねてくるもの

くるくる／大笑い／いませんか／来てるやん

○迷い道

稲光／亀岡のトンネル／稲荷の山／マウンテンスピリット／お花畑

○事件事故

クライミングコール／湖のキャンプ場／響き／予兆／アベック山

○わからないもの

へちろ／かったんこん／鱗／空き箱

○行者らしきもの

白い人／山賊／峠の白服

○京都の竹藪

ゆうれいみち／竹の道／竹とんぼ

○ニュータウン

道／水を抜く／忘れられた神様／肉メリーさん

あとがき

【著者プロフィール】

吉田悠軌（よしだ・ゆうき）

1980年、東京生まれ。オカルトや怪談文化の研究、特に実話怪談の収集・発表を中心に活動している。『月刊ムー』『建築知識』にて連載中。近著に『よみがえる「学校の怪談」』『日めくり怪談（文庫版）』（ともに集英社）、『教養としての名作怪談』（ワン・パブリッシング）などがある。

【書誌データ】

書名：『裏山の怪談』

著者：吉田悠軌

発売日：2026年3月11日

定価：1,760円（本体価格1,600円）

仕様：四六版、272ページ、1色

https://www.yamakei.co.jp/products/2824320190.html

