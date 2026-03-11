ポーラ最高峰ブランド「B.A」の頂点である「グランラグゼ」から、数量限定「B.A グランラグゼIV マスク」が6月1日発売

株式会社ポーラ

株式会社 ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨）は、ポーラ最高峰ブランド「B.A」の頂点「グランラグゼ」より、新たに数量限定のシートマスク『B.A グランラグゼIV マスク』＜\23,100（税抜\21,000）＞を、2026年6月1日（月）より発売いたします。本製品は、「B.A グランラグゼ IV」と共通の理論・美容成分※4を採用し、全方位に輝きと立体感を目指すスペシャルアイテムです。日めくりのように1日1枚ずつ使う仕様と、ページをめくるごとに没入感が高まるような箱デザインにより、グランラグゼの世界観を体験する特別なケア時間を提案します。

■「B.A グランラグゼIV マスク」の特長

1.「B.A グランラグゼ IV」と共通の理論・美容成分を採用。全方位に輝くハリ肌を目指す

ポーラ最高峰ブランド「B.A」の頂点である「グランラグゼ」の美容液「B.A グランラグゼ IV」と共通の理論・美容成分を採用し、全方位、輝きと立体感を目指します。

【理論】生命の静なる時間に着目した、G0バイオアクティブ理論※5。全方位、輝きと立体感を目指す。

【成分】ポーラオリジナル複合美容成分「姫蒲G0エキス※6」をはじめ、B.A・リンクルショット・ホワイトショットと共通オリジナル美容成分を14種配合。

【処方】肌そのもののハリ・弾力感を肌上に感じるような、やわらかな角層を目指す処方。

2. フェイスラインを引き上げるように肌に密着する、オリジナルマスク形状

フェイスラインまでしっかりとフィット。心地よく肌に密着し、引き上げるように心地よく肌に密着するマスク形状。

3. ポーラ最高峰美容液※7と共通の香りと、濃厚なテクスチャーに包まれる体験を

「B.A グランラグゼ IV」と共通の深い香りと、美容液がほぐれるようになじみ、触れた瞬間ふっくらとするような感触。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約400店舗、旗艦店「ポーラ ギンザ」・全国百貨店・専門店等ポーラコーナー108店舗を含む約2,500店（2025年12月末時点） 、日本国内空港免税店コーナー11店舗、ポーラ公式オンラインストア（https://www.pola.co.jp/ec/）にてお取り扱いします。海外では、シンガポール・韓国・マレーシア・インドネシアの４つの国にて順次発売予定です。

2026年6月1日発売

B.A グランラグゼIV マスク

※掲載の際は、必ず上記文言のご記載をお願いいたします。

27ｍL（1枚）×6包

\23,100（税抜\21,000）

数量限定（なくなり次第、終了）

※1：顔全体に使用すること

※2：うるおいによるツヤ

※3：ツヤ感で立体的に見せる

※4：保湿成分

※5：人が本来持つ可能性を引き出す考え方のこと

※6：ヒメガマ穂エキスとカミツレ花エキスの複合成分

※7：B.A グランラグゼ IV