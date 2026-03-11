山への思いが募る30編『ジジイ、ふたたび山へ』3月18日発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『ジジイ、ふたたび山へ』を3月18日（水）に刊行します。

『山と溪谷』の人気連載が待望の書籍化！

若き日の苦い思い出、渾身の登攀、海外遠征、仲間との宴会山行、孫たちと登った低山⋯⋯。

高校生で出会った山は、人生のいかなる時もそこにありました。

瑞々しい水彩画をカラーで掲載。

沢野画伯の山への思いがほとばしる珠玉のイラストエッセイ30編です。

なんと私も気がつくと来年八十歳になる。

もう立派なジジイである。

これまでさんざん我が儘に過ごしてきた。

過去を振り返り幾度も反省はするが、改めることは極めて少ない。

あと数年は山の霊気におののきながら、シンプルなテント生活を楽しみたい。

そしてしっかりした登山靴を履いて、息子や孫たちの邪魔にならないように歩きたい。

【本書「飯盛山の眺め」より】

●目次

穂高岳/八ヶ岳/夏は沢登りが待っている/穂高の岩稜/花の山旅/黄山に幸多かれ/槍ヶ岳へ/小川山・廻り目平への思い/ヒマラヤ/大雪山の麓にて/海と山の間の町/七国山の散歩コース/飯盛山の眺め/茂来山登山隊/南アルプスへ/山での停滞/川上村の山小屋/単独行/東北名峰・八甲田山/安達太良山/年末年始の燕岳/北八ヶ岳/島の山旅/山に咲く花/富士山/岩手山/八丈島の思い出/痛恨の剱岳/二回目の三頭山/八ヶ岳の山小屋

●著者プロフィル

沢野ひとし

イラストレーター、エッセイスト。1944 年、愛知県生まれ。80年代中ごろから北アルプス、ヨーロッパアルプス、ヒマラヤを歩く。『本の雑誌』の表紙・イラストを創刊号より担当。『山の雑誌』（休刊）での連載は15年続いた。『山のごはん』（角川文庫）など山にまつわる著者多数。ジジイの片づけ』（集英社クリエイティブ）にはじまる「ジジイシリーズ」も人気を博している。

●書籍情報

書名：ジジイ、ふたたび山へ

発売日：2026年3月18日

定 価：1,870円(本体1,700円+税10％)

体 裁：A5判・4色印刷・212ページ

https://www.yamakei.co.jp/products/2825330860.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

