EventHub、ICC FUKUOKA 2026「ガーディアン・アワード」で総合第３位を受賞

株式会社EventHub

株式会社EventHub（東京都港区、代表取締役 CEO：山本 理恵）が提供する、シェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォーム「EventHub（イベントハブ）」は、Industry Co-Creation（ICC）サミット FUKUOKA 2026（以下、ICC FUKUOKA 2026）の「ガーディアン・アワード」において、総合第３位を受賞いたしました。

■ICC FUKUOKA 2026 について

Industry Co-Creation (R) (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31178/table/168_1_fecd01f55a15f9c79519b77653ef5952.jpg?v=202603111251 ]

■ガーディアン・アワード について

ガーディアン・アワードは、ICC FUKUOKA 2026のスポンサー企業による展示体験プログラムです。審査員であるスタートアップ企業らが各ブースを訪問し、提案力やプレゼン力、ＲＯＩなど５項目を評価・投票します。単なる営業トークではなく、各社が趣向を凝らした８分間のデモを通じてソリューションの価値を競い合うアワードです。

当社のプレゼンテーションは「様々な“会う”が分かる“アウ”トドアツアー」がテーマ。

会うことにこだわり、会うことをとことん極めたイベント愛好家「“会う”ピニスト」として、商談創出や受注の鍵となる「会いたい相手に会う」ためのコミュニケーション設計の重要性をご紹介しました。

一般的なリアルイベントの来場率は50％に留まり、半分は離脱してしまうのが現状です。その課題を変えるべく、集客後の「来場・会える」「直接、会えるのか？」「再び“会う”ことはできるか？」という３つのポイントを突破する体験設計をプレゼンテーションしました。

イベント前中後での対話を資産化し、参加率と投資対効果（ROI）を高める具体的なソリューションを、各社様の課題に合わせてカスタマイズし、ご提案いたしました。

結果として、得点27.551点で総合３位を受賞いたしました。

■EventHubガーディアン・アワード担当者からのコメント

このたび、ICC FUKUOKA 2026のガーディアン・アワードにて『総合３位』という高い評価をいただき、大変嬉しく光栄に思っております。初出場となった前回は入賞を逃し、チーム一同非常に悔しい思いをいたしました。

その悔しさを糧に、今回は、イベントの価値を伝えるため、どんな伝え方が良いのかを徹底的に追求し、「様々な“会う”が分かる“アウ”トドアツアー」をテーマにチーム一丸となって準備を重ねてまいりました。そして、今回の総合３位という結果は、イベントの価値、EventHubのプロダクトの価値と私たちの想いが審査員の皆様に届いた証だと自負しております。

今後もイベントマーケティングプラットフォームEventHubを通して、『会いたい相手に会える価値』を届けていけるよう、さらなる挑戦を続けてまいります。

株式会社EventHub マーケティング マネージャー 鈴木 優一

【イベントマーケティングプラットフォームEventHub】

EventHubは、ウェビナー、カンファレンス、展示会出展など、マーケティング活動におけるあらゆるイベントを、オンライン・オフライン問わず支援できる国内唯一のシェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォームとして、これまでに500社以上の企業に導入され、累計10,000件を超えるイベント・ウェビナー開催に利用されています。



イベント・ウェビナーの企画・集客から当日の運営、そして“会いたい人に会える”イベント体験までをワンストップでサポートします。さらに、名刺スキャンやMA・SFAとのデータ連携により、開催後のフォローアップもスムーズにし、リード獲得から商談創出、営業成果の最大化までを一気通貫で支援します。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ「オンラインイベント」に関する競合調査(2021年8月期)



【会社概要】

会社名 : 株式会社EventHub

所在地 : 〒105-0003

東京都港区西新橋1丁目1番1号 日比谷フォートタワー

代表者 : 代表取締役CEO 山本 理恵

設立年 : 2016年

URL：https://eventhub.jp/