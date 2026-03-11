OSAJI（オサジ）、ひんやり冷感が楽しめるRyo〈リョウ〉シリーズを2026年5月13日（水）より数量限定発売。

株式会社OSAJI

健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、Ryo〈リョウ〉シリーズを2026年5月13日（水）より数量限定発売いたします。

うだる夏、瞬時にひんやり。

年々厳しさを増す日本の夏に向けて、Ryo〈リョウ〉シリーズは2026年版として“冷感” *¹をさらに強化。蒸し暑い季節を快適に過ごすため、ひんやり感をアップデートしました。

さらに今年は、ローソープを除くアイテムに新たに清涼成分としてカンフル*²を配合。汗ばむ夏日にも心地よくクールダウンできる設計に。

清涼成分の配合量は、敏感肌にも寄り添う処方設計を前提に精緻に調整し、刺激に偏らない穏やかな涼感を追求しました。レモンを絞るようなフレッシュな香りと、清涼感をお楽しみいただけます。

過酷な夏に寄り添う、OSAJIならではの季節限定アイテムをご提案いたします。

＊1 カンフルによる清涼感 ＊2 清涼成分

発売日

2026年5月13日（水）全国発売

LINE UP

・オサジ クール スキャルプ クレンジング N Ryo〈リョウ〉 135g / \2,860（税込）

・オサジ クール シャンプー Ryo〈リョウ〉 230mL / \2,750（税込）

・オサジ クール コンディショナー Ryo〈リョウ〉 230g / \2,970（税込）

・オサジ クール スキャルプ ミスト N Ryo〈リョウ〉 100mL / \2,860（税込）

・オサジ クール ボディ ソープ Ryo〈リョウ〉 230mL / \2,640（税込）

・オサジ クール ボディ ミスト N Ryo〈リョウ〉 50mL / \2,090（税込）

・オサジ ローソープ N Ryo〈リョウ〉 100g / \2,640（税込）

【香り】

瀬戸内産のレモンオイル*を使用。ミントやレモングラスをブレンドした爽やかなシトラスベースの香りで、初夏にかけてすっきりとした爽快感をお楽しみいただけます。

性別を問わずどなたにもお使いいただける香りなので、大切な方への贈り物にもおすすめのアイテムです。

* レモン果皮油（瀬戸内産）（芳香成分）

【容器・デザイン】

夏の暑さのなかで、ひととき涼んでいただく情景を思い描き、ミントグリーンのグラデーションと、すりガラスのようなさらっとした質感で清涼感を表現しました。

ヘアケアアイテムは上部、ボディケアアイテムは中央からグラデーションを配し、それぞれ頭部やからだの中心に広がるひんやり感をイメージしています。

クール シャンプー Ryo〈リョウ〉クール スキャルプ ミスト N Ryo〈リョウ〉クール ボディ ソープ Ryo〈リョウ〉クール ボディ ミスト N Ryo〈リョウ〉

商品概要

・オサジ クール スキャルプ クレンジング N Ryo〈リョウ〉 135g / \2,860（税込）

1本3役で、ひんやり時短ケア。

頭皮クレンジング、シャンプー、コンディショナーの3役を1本で叶える、週1～2回のスペシャルケアアイテムです。

皮脂分泌が増え、ベタつきやにおいなどが気になりやすい夏の頭皮を、すっきりとした印象に整えます。汚れ吸着成分としてベントナイトを配合し、皮脂による毛穴汚れをすっきりとオフ。すこやかな頭皮環境をサポートします。

さらに、清涼成分としてカンフル、メントール、ハッカ葉油を配合し、夏のケアに適したさっぱりとした清涼感をお楽しみいただけます。2種のオイル*が髪にうるおいとツヤを与え、指通りのよい仕上がりに。

シャンプー・コンディショナーは不要ですが、髪質や仕上がりの好みに合わせて、適宜お使いいただけます。

＊ ホホバ種子油、スクワラン（すべて保湿成分）

・オサジ クール シャンプー Ryo〈リョウ〉 230mL / \2,750（税込）

暑さもさっぱり、地肌すっきり。

夏に気になりやすい頭皮環境に着目した、すこやかな頭皮環境をサポートするノンシリコンシャンプーです。

低刺激*¹でありながら、洗い上がりにさっぱり感をもたらすスルホコハク酸系洗浄成分*²をメインに採用。汗や皮脂が増える季節でも、頭皮をすっきりと心地よく洗い上げます。

清涼成分としてクスノキ由来のカンフル、メントール、ハッカ葉油を配合。夏にふさわしい軽やかな涼感をもたらします。

吸着型ヒアルロン酸*³やベタイン*⁴を配合することで、さっぱりとした使用感の中にもうるおいをキープ。頭皮はすっきりと、毛髪はしっとりと整え、夏のバスタイムを涼やかなひとときへ。

＊1 すべての方に刺激がでないというわけではありません ＊2 スルホコハク酸ラウレス2Na

＊3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分） ＊4 保湿成分

・オサジ クール コンディショナー Ryo〈リョウ〉 230g / \2,970（税込）

涼やかな風が通り抜ける、さらり髪。

夏の紫外線によるダメージに着目し、髪をケアしながらさらりと軽やかに整えるノンシリコンコンディショナーです。

強い日差しが気になり始める季節に、キューティクルをケアし、髪の内外にうるおいを届けます。ダメージケア成分として、植物由来のコンディショニング成分2種*を組み合わせ、毛先までつるりとまとまる質感へ。軽やかに仕上がる設計により、夏でも重さを感じにくい軽やかな指通りを実現しました。

また、清涼成分としてカンフル、メントール、ハッカ葉油を取り入れた清涼感のある香り設計で、すっきりとした使用感に。お風呂上がりまで心地よい涼やかさが続く、夏仕様のコンディショナーです。

＊ ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）（毛髪補修・保湿成分）

・オサジ クール スキャルプ ミスト N Ryo〈リョウ〉 100mL / \2,860（税込）

襟足まで、すっと涼感。

爽やかなシトラスの香りと清涼感で、夏の頭皮ケアを快適にサポートするスキャルプミストです。

メントール*¹とサトウキビ由来のエタノール*¹、さらにクスノキ由来のカンフル*¹を組み合わせ、蒸し暑い季節の頭皮をひんやりとリフレッシュ。汗や湿気による不快感を和らげ、シトラスベースの爽やかな香りが気になるニオイをさりげなくカバー*²します。

また、グリチルリチン酸2K*³を新たに配合し、頭皮環境をすこやかに保つ設計に。ベタつきにくい軽やかな使用感で、入浴後はもちろん、外出前や汗が気になる日中のリフレッシュタイムにも取り入れやす

いアイテムです。

ロングノズルのショットタイプを採用し、頭皮に直接アプローチできる使い勝手のよさも特長。夏の毎日に心地よい涼感をもたらします。

＊1 清涼成分 ＊2 マスキング効果による ＊3 整肌成分

・オサジ クール ボディ ソープ Ryo〈リョウ〉 230mL / \2,640（税込）

べたつきオフして、ひんやり爽快。

皮脂や汗が気になりやすい夏の肌を、すっきりと洗い上げるボディソープです。

泡立ちと泡切れに優れた洗浄成分*¹を選定し、余分な汚れをしっかり落としさっぱりとした洗い上がりを実現。通常のモイスチャーソープよりも、より軽やかで爽快な使用感に仕上げました。

清涼成分としてメントールとカンフルを配合し、さらにハッカ葉油をプラス。夏に心地よい清涼感をもたらし、バスタイムを涼やかなひとときへ。

また、グリセリン*²や吸着型ヒアルロン酸*³を配合することで、さっぱりとした洗い心地の中にも適度なうるおいをキープ。汚れは落としながら、肌のうるおいを守る夏仕様のボディソープです。

＊1 カリ石ケン素地 ＊2 保湿成分 ＊3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

・オサジ クール ボディ ミスト N Ryo〈リョウ〉 50mL / \2,090（税込）

いつでもどこでも瞬間クールダウン。

外出先でも手軽に使える、持ち運びに便利な50mLのポータブルサイズのボディミストです。

メントール*¹とサトウキビ由来のエタノール*¹、さらにクスノキ由来のカンフル*¹を組み合わせ、ひんやりとした使用感を実現。ベタつきにくく、さっぱりとした仕上がりで、汗や皮脂による不快感や気になるニオイをさりげなくカバー*²します。

また、肌になじみやすい保湿成分*³を配合し、夏特有の乾燥にも配慮。さらにグリチルリチン酸2K*⁴を配合し、肌をすこやかに保ちます。汗や冷房、紫外線などの影響を受けやすい季節のボディケアにおすすめです。

入浴後や外出前、気分転換したいときや汗が気になるときなど、さまざまなシーンで心地よいリフレッシュ感をお楽しみいただけます。

＊1 清涼成分 ＊2 マスキング効果による ＊3 PCA-Na ＊4 整肌成分

・オサジ ローソープ N Ryo〈リョウ〉 100g / \2,640（税込）

もっちり泡で、つるんとなめらか素肌。

やわらかな半練り状の2 層式保湿石けんが、もっちりとした濃密な泡で肌を包み込み、うるおいを

守りながらすっきりと洗い上げます。グリセリンなどの保湿成分を配合し、洗浄後も肌の水分を保ちながら、すっきりとした使用感に仕上げました。

さらに、吸着型ヒアルロン酸*が洗い流した後も肌にとどまり、しっとりとしたうるおいをキープします。

清涼感のあるハッカに、レモンやレモングラスを組み合わせた爽やかなシトラスハーブの香り。夏に心地よい香りをお楽しみいただけます。香りはブルー層と白い層のどちらの層にもついており、混ぜる必要はありません。上の層からスパチュラですくって、そのままお使いください。

＊ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net