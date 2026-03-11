ヨックモックの定番が、NEWパッケージで登場！「ドゥーブル シガール」3月25日（水）全国で販売開始

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士)は、2026年3月25日(水)より、ヨックモックの新しい定番商品として「ドゥーブル シガール」を全国のヨックモック店舗で発売します。1969年の発売以来、55年以上愛され続けてきたロングセラー「シガール(R)」と、ミルクチョコレートを詰めた「シガール オゥ ショコラ」がひとつになった新商品です。長年人気を誇る2つの味を同時に楽しめる、これまでにない詰め合わせとして日常のギフトシーンを彩ります。 パッケージは「シガール(R)」の缶カラーであるブルーと「シガール オゥ ショコラ」の落ち着いた赤色が、光とともに柔らかにグラデーションする美しいデザインが特徴です。大切な方へのちょっとした贈り物に、家族とのやさしい時間の中で・・ちょっとした気持ちを伝えるシーンで、ヨックモックの新しい定番「ドゥーブル シガール」をご提案します。

人気のシガール２種をひと缶に。日常のギフトシーンを彩る“新定番”

ドゥーブル シガール

ロングセラーの「シガール(R)」と、シガール(R)にミルクチョコレートを詰めた「シガール オゥ ショコラ」を、上品でやわらかな印象のオリジナルデザイン缶に詰め合わせた「ドゥーブル シガール」。

ドゥーブル シガール

「シガール(R)」を象徴するブルーと「シガール オゥ ショコラ」の落ち着いた赤色、この2色が自然に溶け合うグラデーションは、夕暮れから夜へ移ろう空の【光】の情景を思わせ、静かで落ち着いた雰囲気を演出しています。また、「シガール(R)」と「シガール オゥ ショコラ」を一つの缶で楽しめる詰め合わせは、ありそうでなかった新しいラインナップです。どちらも長年ご愛顧いただいてきた定番クッキーだからこそ、“変わらないおいしさ”を気軽に贈ることができ、日常のちょっとしたギフトシーンにもおすすめです。 日ごろの感謝の気持ちを、「ドゥーブル シガール」に添えて贈ってみませんか。

商品情報

商品名：ドゥーブル シガール

価 格：税込 \2,376

入り数：2種18本入

内 容：シガール(R)×10本、シガール オゥ ショコラ×8本

展開期間：2026年3月25日(水)～通年展開

販売店舗：全国のヨックモック店舗・公式オンラインショップ・海外(香港・シンガポール・UAE)

ヨックモック青山本店「ブルー・ブリック・ラウンジ」コラボメニュー

ヨックモックの“新定番”「ドゥーブル シガール」発売を記念して、ヨックモック青山本店の「ブルー・ブリック・ラウンジ」では「ドゥーブルベリーのソーダ」を、2026年4月15日（水）～6月14日（日）の期間限定で販売します。

「ドゥーブル シガール」パッケージデザインからインスピレーションを受けた、グラデーションが美しい2層のソーダ。クランベリーと柑橘のさわやかなソーダに、ブルーベリーとラズベリーの果肉が入っています。2層をあわせて、甘酸っぱくすっきりとした味わいをお楽しみください。

商品名 ：ドゥーブルベリーのソーダ

価格 ：税込\1,320

展開期間：2026年4月15日(水)～6月14日(日)

展開店舗：ヨックモック青山本店「ブルー・ブリック・ラウンジ」

ヨックモック青山本店

住所 ：東京都港区南青山5-3-3

電話番号：03-5485-3330(SHOP)

03-5485-3340(LOUNGE)

営業時間：SHOP 10:00～19:00

LOUNGE 10:00～19:00(L.O.18:30)

定休日 : 年末年始

イベント予告

本商品の発売を記念して、来場者参加型イベント「ヨックモックの「シガール(R)」でつなぐ、やさしい灯（ともしび）のメッセージ展」と題し、2026年3月25日（水）～29日（日）まで開催します。会場となる「ＫＩＴＴＥ 丸の内」は旧東京中央郵便局跡地に建てられた商業施設。館内に東京中央郵便局が併設されている、本会場ならではの「書くー 届ける」の一連を、体験として完結できる場を実現しました。

会場では「ドゥーブル シガール」を贈りたい相手とのエピソードや、いま届けたい気持ちをオリジナルはがきに書くと、会場の大型モニターへ光の演出とともに、その言葉が投影されます。

ＫＩＴＴＥ 丸の内

さらに、こちらの体験型コンテンツにご参加いただいた皆さまへ「シガール(R)」と「シガール オゥ ショコラ」の2本セットをプレゼント。

加えて、新商品「ドゥーブル シガール」の販売や、文筆家によるエピソード作品の展示などもご覧いただけます。ヨックモックから、人と人が、あまく、やさしく、繋がる時間を体感できる空間をご提供します。

