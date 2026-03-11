ピーターラビット(TM)の人気シリーズ「ハーブガーデン」が自由が丘に登場！

株式会社テレビ東京ホールディングス

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、2026年のビアトリクス・ポター(TM)生誕160周年を記念し、ピーターラビット(TM)公式オンラインショップ限定の「Herb Gardenシリーズ」と、「ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘」とのコラボレーションイベントを2026年3月11日（水）より開催いたします。期間中は、本イベントでしか手に入らない限定カラーのマグカップ付きメニューの提供や、通常はオンラインショップでしか購入できない限定商品の特別販売を実施いたします。

「Herb Garden（ハーブガーデン）シリーズ」は、物語にゆかりのある7つのハーブと仲間たちを描いた、公式オンラインショップ限定のオリジナルデザインシリーズです。ピーターラビットのナチュラルな世界観を身近に感じられる特別なコレクションとして展開しています。

本イベントでは、公式オンラインショップ「Herb Gardenシリーズ」をテーマにしたコラボメニューの提供をはじめ、公式LINE・Instagramと連動した特別キャンペーンを実施いたします。あわせて、通常は公式オンラインショップ限定で展開している「Herb Gardenシリーズ」商品を店頭にて特別販売する予定です。

春の訪れを感じる「ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘」の空間で、ピーターラビットの世界観を存分にご体感いただけます。

＜ピーターラビット(TM)公式オンラインショップ × ガーデンカフェ＞

～コラボレーション概要～

◆「Herb Gardenシリーズ」コラボメニューを販売◆

ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘では、公式オンラインショップ「Herb Gardenシリーズ」のオリジナルコラボメニューを販売いたします。

本コラボカフェでは、「ハーブガーデンメニュー」限定カラー（ピンク）のマグカップをご用意しており、ここでしか手に入らない特別仕様となっております。

※メニューに付属する限定マグカップは数量限定です。なくなり次第、コラボメニューの販売は終了となります。

スペシャルメニュー

『ピーターラビット(TM)のハーブガーデン』

●ハーブチキンとガーデンサラダ

ピーターのプチパン付き

●コーンスープ ハーブガーデンステンシル

●妹たちのベリークレープ

●お好きなドリンク

*スーベニアマグカップ付き

価格：\4,400(税込)

◆「Herb Gardenシリーズ」商品の店頭特別販売◆

通常はピーターラビット(TM)公式オンラインショップ限定で展開している「Herb Gardenシリーズ」商品を、本イベント期間中、ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘店頭にて特別販売する予定です。

気に入った商品はその場でご購入いただけるほか、オンラインショップとあわせてお楽しみいただけます。

＜限定特典がもらえる！SNSキャンペーンのお知らせ＞

◆限定壁紙をプレゼント！公式LINE連動キャンペーン◆

ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘公式アカウントと、ピーターラビット(TM)日本公式アカウントの両方をお友達登録し、指定キーワードを送信いただいた方に、限定壁紙をプレゼントいたします。ここでしか手に入らない特別デザインを、ぜひお楽しみください。

＜LINEアカウント＞

ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘公式アカウント

https://line.me/R/ti/p/@xat.0000166422.skf

ピーターラビット(TM)日本公式アカウント

https://line.me/R/ti/p/@895gdbit

◆抽選でピーターラビット(TM)公式オンラインショップのクーポンが当たる！公式Instagramキャンペーン◆

ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘でのコラボメニューや店内の様子など、ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘が写っている写真や動画をInstagramにご投稿いただいた方の中から、抽選でピーターラビット(TM)公式オンラインショップでご利用いただけるクーポンをプレゼントいたします。

※投稿の際は、ピーターラビット(TM)公式Instagramをタグ付けしてください。

※公式アカウントからの「フィード投稿」または「リール投稿」のみが参加対象となります。

＜Instagramアカウント＞

ピーターラビット(TM)公式Instagram（@peterrabbit.jp）

https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/

<イベント概要>

■イベント名

ピーターラビット(TM)公式オンラインショップ × ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘「ハーブガーデン」

■開催期間

2026年3月11日（水）より開始 ※コラボメニューの販売は、限定マグカップがなくなり次第終了。

■開催場所

ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘

春の訪れとともに、ピーターラビットのやさしく愛らしい世界観をお楽しみいただける特別なコラボレーションです。ぜひこの機会に、ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘へお立ち寄りください。

※店舗の状況により、お取り扱いアイテムが一部異なる場合がございます。

ピーターラビット(TM)公式オンラインショップ

ピーターラビットの世界観を楽しめる公式オンラインストア。

最新アイテムや限定商品をいち早くチェック・購入できます。

URL：https://www.peterrabbit-shop.jp/(https://www.peterrabbit-shop.jp/)

＜関連情報＞

公式 Instagram：@peterrabbit.jp （https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/）

公式 Facebook：@PeterRabbitPR （https://www.facebook.com/PeterRabbitPR/）

ピーターラビットについて

世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』（原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター(TM)）の主人公。イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなりました。現在この絵本シリーズは世界110か国48か国語に翻訳され、累計発行部数2億5,000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。 ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録となりました。2026年にはポターの生誕から160周年を迎えます。

◆掲載に関してのお願い

下記のクレジットを表記ください。ご掲載に際しては原稿の確認をさせていただけますようお願いいたします。

《スペースがある場合はこちらが推奨》

《スペースが小さい場合》

BEATRIX POTTER(TM)(C) Frederick Warne & Co., 2026

《(TM)が表示されない場合》

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co., 2026