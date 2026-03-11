北関東エリアに２週連続で総合店を新規出店！３月20日『ネクステージ前橋店』、３月28日『ネクステージ取手店』グランドオープン

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」）は、2026年３月、関東エリアにおいて２週連続で総合店を新規出店します。

『ネクステージ前橋店』『ネクステージ取手店』

3月20日（金祝）に『ネクステージ前橋店』（群馬県前橋市）、3月28日（土）に『ネクステージ取手店』（茨城県取手市）をグランドオープン。これにより、群馬県は４拠点、茨城県は５拠点体制となり、北関東圏にお住まいのお客様にとって、より身近で利便性の高いサービスを提供してまいります。

また、両店舗ではグランドオープンを記念したフェアを開催します。魅力的な特選車を多数ご用意するほか、フェア期間中に中古車をご成約いただいたお客様を対象に、星野リゾート宿泊ギフトやカタログギフトなどが当たる、空くじなしの大抽選会を実施。地域の皆さまにネクステージのサービスを体感いただける機会として、心よりご来場をお待ちしております。

■ネクステージが運営する「総合店」とは

総合店とは、修復歴のない良質な中古車を軽自動車・コンパクトカー・SUV・ミニバンなど幅広いラインアップで取りそろえ、ご家族構成やライフスタイルの変化に合わせて最適な一台をお選びいただける大型店舗です。

敷地内にはオイル交換や車検に対応する整備工場を併設しており、ご購入後の点検や整備も同一店舗で対応可能。さらに、お車の買取やご自宅への無料の出張査定にも対応できる買取店舗を併設しているため、現在のお車の査定から次の一台のご購入までをワンストップで完結できます。

「販売・メンテナンス・買取」をワンストップで提供することで、お客様の安心・安全なカーライフを総合的にサポートします。

■ネクステージ前橋店 概要

『ネクステージ前橋店』は約300台の車両展示が可能な大型総合店です。県道27号線沿いに位置し、高崎市中心部からもアクセスしやすい立地となっております。豊富な在庫を取りそろえ、お客様の多様なニーズにお応えできる環境を整えています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10893/table/294_1_1d894c407175422ad074a11bd84412a6.jpg?v=202603110251 ]

■ネクステージ取手店 概要

『ネクステージ取手店』は、茨城県内３店舗目の総合店として出店します。国道６号線沿いに位置し、土浦市方面や千葉県北西部からもアクセス良好。約300台の車両を展示可能で、お客様に最適な一台をご提案します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10893/table/294_2_80f886136f997024beacf2653b37fa4c.jpg?v=202603110251 ]

■『ネクステージ前橋店』、『ネクステージ取手店』 提供サービスのご紹介

・エンジンオイルとリモコンキーの電池を『無料』で交換！もちろん『工賃』も無料です！

『ネクステージ前橋店』、『ネクステージ取手店』をご利用いただくすべてのお客様に、当店のサービスを体感いただくきっかけとしてエンジンオイルを無料で交換するキャンペーンを実施しています。

API規格でSPグレードを取得した高性能省燃費エンジンオイルを使用し、経験豊富な整備士が丁寧に作業を行っています。また同店に併設の大型整備工場にて、オイル交換と一緒に愛車の無料簡易点検やメンテナンスもご利用いただけます。

さらに、整備・点検をお待ちいただく間も快適にお過ごしいただけるよう、待合スペースにはゆっくりとくつろげるお席をご用意。ガラス越しに整備工場を見渡せるレイアウトとなっており、ご自身の愛車が整備されている様子をご確認いただけます。

また、店内にはキッズスペースも完備しており、ご家族連れのお客様にも快適にご利用いただけます。

待合スペースイメージ

・お客様の愛車を『フルスイング』買取します！

ネクステージでは、無駄な交渉なしで高額査定を一発提示する『フルスイング買取』を実施しています。

無料の出張査定エリアは全国98%をカバーし、最短３時間以内にご自宅まで査定に伺うことも可能です。査定開始から金額提示までは最短25分とスピーディ。ちょっとした空き時間にも気軽にご利用いただけます。

1.行商従業者証の提示

出張査定時は、古物商の許可を得たスタッフが「行商従業者証」を必ず提示、法令を遵守しています。

2.愛車を守る丁寧な査定

シートカバー・ハンドルカバー・足マットを装着して査定し、車両撮影時にはナンバープレートを専用カバーで覆い、プライバシーに配慮します。

3.その場でわかる明確な金額提示

査定終了後に、引き渡しの場所・還付金の有無・査定額の有効期限を明確にご説明のうえ、その場で買取価格をご提示します。

ネクステージでは、契約後の減額や返車のご案内は一切なく、安心してお取引いただけます。

※査定額には有効期限があります。走行メーター異状などの重大な瑕疵がある場合は対象外となります。

■査定依頼方法

査定のお申し込みは、WEBから最短30秒で簡単に入力いただけるほか、お電話でも承っています。店頭での査定はもちろん、ご自宅への出張も無料でご利用いただけます。

売却や下取り・買い替えをご検討中の方はもちろん、愛車の現在の価値を知りたいだけ、という方も大歓迎です。

＜WEB＞ https://www.nextage.jp/kaitori/

＜TEL＞ 0120-526-888

受付時間８：00～21：00（年中無休／※年末年始を除く）

※当日中の査定をご希望の場合は、当日18：00までにご連絡ください。

●株式会社ネクステージ

ネクステージは、“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。新車・中古車の販売事業・整備事業・保険代理店事業・自動車買取事業・カーコーティング事業にいたるまで、自動車に関わる多様なサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、お客様の安心・安全なカーライフに寄り添っていきます。