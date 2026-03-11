株式会社データライズジャパン、Cafe24とMOUを締結

株式会社データライズジャパン

左：CAFE24 JAPAN株式会社 カントリーマネージャー キム・フェジャ 右：株式会社データライズジャパン CSO パク ミンソン ※敬称略

EC特化型CRMマーケティングツール「Datarize（データライズ）」を提供する株式会社データライズジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：キム・ソンム）は、グローバルで200万以上のブランドが利用するECプラットフォーム「Cafe24（カフェ24）」を展開するCAFE24 JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：李 在碩、以下「Cafe24」）と、「Cafe24 PRO」におけるCRM機能強化および両社のビジネス拡大を目的とした基本合意書（MOU）を締結いたしました。

本提携により、両社は日本EC市場における顧客データ活用およびLTV（顧客生涯価値）最大化を軸としたCRM戦略を強化し、EC事業者の持続的な売上成長を支援してまいります。

提携の背景

日本のEC市場は拡大を続ける一方で、EC事業者は以下の課題に直面しています。

- 広告費の高騰による新規顧客獲得コストの上昇- リピーター育成不足による収益の不安定化- 顧客データ活用不足によるマーケティング効率の低下

こうした環境下において、既存顧客との関係構築を強化するCRM施策の重要性は一層高まっています。

Datarizeは、顧客行動データをもとにオーディエンス（セグメント）生成からメッセージ配信、効果分析までを統合的に管理できるAI自動化CRMツールとして、日本市場におけるEC事業者の売上最大化を支援してきました。

本提携の内容

Cafe24が提供するハイエンドEC運用支援サービス「Cafe24 PRO」との連携のもと、AI自動化CRM「Datarize」を活用し新規顧客の獲得とLTV向上を両立する持続的なCRMモデルの確立を目指します。

Datarizeの以下の主要機能を基盤に、EC事業者のCRM施策を強化してまいります。

今後の展望：日本EC市場におけるCRM標準化へ

- 顧客行動データを活用したオーディエンス自動生成- オーディエンスを活用したLINE・メルマガ・ポップアップなどのマルチチャネル施策- AIによるキャンペーン最適化と分析- LTV向上を目的としたリピート促進設計

本MOU締結を契機に、両社は国内EC市場におけるCRM活用のさらなる高度化を推進してまいります。

今後は、両社の強みを生かした情報発信やセミナー開催などを通じ、AIを活用したCRMの実践的活用を広げ、EC事業者の持続的な成長を支援してまいります。

■Cafe24について

Cafe24は1999年に韓国で創立されたグローバルECプラットフォームです。グローバルで現在200万以上のブランドがCafe24を利用してネットショップを運営しています。誰でも簡単に世界市場に向けたオンラインビジネスを展開できるよう、ECソリューションや広告・マーケティングなど様々なサービスをワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：CAFE24 JAPAN株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：李 在碩

URL：https://global.cafe24.com/jp

■ データライズジャパンについて

株式会社データライズジャパンは、韓国本社であるデータライズの日本法人として2024年に設立されました。韓国本社は韓国におけるEC向けCRM分野で国内トップシェアを誇り、880社以上のECブランドへの導入実績を有しています。

株式会社データライズジャパンが提供するAI自動化CRM「Datarize」は、Cafe24をはじめとする主要ECプラットフォームに対応し、顧客行動データの分析からオーディエンス生成、LINE・メール・ポップアップ配信、効果測定までを一気通貫で支援するCRMツールです。AIを活用した高度なマーケティング自動化により、EC事業者の継続的な売上最大化を支援しています。

【会社概要】

会社名：株式会社データライズジャパン

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：キム・ソンム

URL：https://www.datarize.ai/ja