ＮＸ欧州、オーストリア・ウィーンで開催される「LogiPharma2026」に出展

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、ＮＸ欧州有限会社（社長：柿山慎一 以下、ＮＸ欧州）は、4月14日（火）～16日（木）の3日間、オーストリア・ウィーンで開催される「LogiPharma2026」に出展いたします。

（出展ブースイメージ）

LogiPharmaは、ヘルスケア・ライフサイエンス領域におけるサプライチェーンの課題やトレンド、最新の取り組みが共有される、欧州最大級の国際展示会です。製薬会社、バイオ医薬品企業、医療機器メーカー、ロジスティクス企業など、医薬品の製造から流通に関与するさまざまな企業が一堂に会し、最新技術やサービスが紹介されます。

ＮＸ欧州のブースでは、ＮＸグループがグローバルに展開するGDP（Good Distribution Practice）認証取得拠点をはじめ、国際輸送と倉庫での一時保管機能を組み合わせたフォワーディング・ロジスティクスサービスなど、医薬品物流に求められる品質・コンプライアンスを支えるソリューションをご紹介します。

また、ＮＸ欧州がスポンサーを務めるコーヒーブースでは、来場者の皆さまが自由に利用できるネットワーキングや情報交換の場を提供します。皆さまのご来場をお待ちしております。

ＮＸグループは、信頼性と安全性の高いグローバルな医薬品物流プラットフォームを構築することで世界の医薬品業界のお客様をサポートし、世界の『人々の健康に貢献する』ことを目指してまいります。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/125_1_505a686f50c47c9e1b7f9285f49d72c3.jpg?v=202603110251 ]

【展示内容】

■End to Endサプライチェーンソリューション

国際輸送から保管・配送まで、医薬品サプライチェーン全体を見据えた設計・運用支援

■品質・コンプライアンス

GDP対応をはじめとした、コンプライアンスに基づくオペレーション、リスク管理、品質管理体制に 関する取り組み

■サステナビリティ

医薬品物流の運用・拡大における環境負荷低減の取り組み

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ (https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/)をご覧ください。