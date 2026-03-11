『クッキーラン：キングダム』、「地平線の彼方へ」アップデート実施！

DEVSISTERS- ビーストイーストワールドの新エピソード公開! 人間の魔女として生まれ変わった暗黒魔女クッキーとクッキー連合軍の大激戦!- 羽ばたきで無限の生命を司る新LEGENDARYクッキー「シュガースワンクッキー」登場!- クッキーとの絆を深める好感度システム「クッキートーク」実装! 「ケーキを積み上げたのは誰だ!?」などのコンテンツも拡大!

2026年3月11日(水) - デヴシスターズ(株)(代表 チョ・ギルヒョン)は、キャラクター収集RPGゲーム『クッキーラン：キングダム』にて、「地平線の彼方へ」のアップデートを実施し、暗黒魔女の物語を締めくくる新エピソードや多彩なコンテンツを公開しました。

◼ 越えられぬ人間の力に立ち向かうクッキーたち! 新エピソード「地平線の彼方へ」公開!

ビーストイーストワールドの15番目のエピソード「地平線の彼方へ」が新たにオープンしました。今回のエピソードでは、暗黒魔女クッキーが禁じられたベーキング魔法によってついに人間「暗黒魔女」に生まれ変わります。さらに強力になった暗黒魔女が生み出した「究極のクッキー」は、勇敢なクッキーを狙い、それに立ち向かうクッキーたちの運命を懸けた激闘が繰り広げられます。

新エピソードの一部のステージでは、ランドルール「太初の炎」と「勇気」が適用されます。暗黒魔女の魔法で戦場が燃え上がり、味方に「太初の炎」デバフが付与され、与えるダメージが減少し、受けるダメージが増加します。「勇気」は、勇敢なクッキーが戦闘に参加し、戦術スキル「勇気」が追加されます。スキル使用時、味方に攻撃力を増加させ、受ける最終ダメージを減少させるバフを付与し、「不吉なオーラ」に包まれた味方を即座に救出します。

戦術スキル「光と闇の翼」も追加されました。「シュガースワンクッキー」の神聖な力が戦場に作用し、敵の攻撃速度と与えるダメージ量を減少させるデバフ「黒鳥の審判」と、味方に体力シールドと回復、ダメージ減殺バフを付与する「白鳥の包容」を交互に使用できます。

◼ 砂糖の糸に乗って混沌の中に現れた高潔な生命の主、「シュガースワンクッキー」登場!

LEGENDARYランクの「シュガースワンクッキー」がプレイアブルとして登場しました。「シュガースワンクッキー」は、羽ばたきをするだけで無限の生命が芽生え、消え、再び生まれ変わるデザートパラダイスの生命の主です。スキル「甘い羽ばたき」を使用する回復型クッキーで、スキル発動時には軽く飛び上がり、翼を広げて味方を回復させ、癒しのシュガー羽を付与すると同時に敵にダメージを与えます。

全ての生命の流れを司る存在である「シュガースワンクッキー」は、味方が戦闘不能になった際に即復活させる特別な能力を持っています。その際、代わりに自分が戦闘不能状態になり、その後卵から目覚めて一定時間ダメージを受けない白鳥に変身します。白鳥変身状態では自分の周りに銀河の湖を召喚して、味方を持続的に回復させ、銀河の湖の保護を付与します。

今回のアップデートでは、クッキーとの絆を深めるコンテンツも実装されました。「クッキートーク」は、クッキーと会話をしながら関係を深めていくコンテンツで、親密度が上がるほどクッキーの様々な反応や新しい物語を確認できます。また、「好感度」と「信頼度」も導入されました。好感度はプレゼントや気持ちを伝えるなどの活動で上げることができ、好感度がLv.10に達すると、信頼度が解放され、さらに特別な会話も楽しめます。

そのほか、マイクッキーを直接操作して戦闘を楽しむ「マイクッキーアドベンチャー」の新しいテーマや、空から落ちてくるケーキを受け取る新しい広場ミニゲーム「ケーキを積み上げたのは誰だ!?」、多数のクッキーを活用してボスを攻略するコンテンツ「ボスラッシュ」など、様々なコンテンツを楽しむことができます。

『クッキーラン：キングダム』に関する詳しい情報は、『クッキーラン：キングダム』の公式X（旧Twitter： https://twitter.com/CRKingdomJP )やYouTube公式チャンネル( https://www.youtube.com/channel/UCEuT6jIew3QugxFjrzDJ0BQ )にてご確認いただけます。

