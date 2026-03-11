【メディアスグループ】　健康経営優良法人2026に3社が認定

メディアスホールディングス株式会社

メディアスホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池谷 保彦、以下メディアスHD）は、2026年3月9日発表の経済産業省と日本健康会議が共同で選出する「健康経営優良法人2026」においてグループ内3社で認定されましたので、お知らせいたします。

このたびメディアスグループより「健康経営優良法人2026」大規模法人部門に、栗原医療器械店（6年連続）、協和医科器械（4年連続）の2社が、中小規模部門においてメディアスHD（2年連続）が認定されました。

※詳細は各社のお知らせをご覧ください。

栗原医療器械店 https://www.kuribara.co.jp/news/2027

協和医科器械 https://www.kyowaika.co.jp/ir/library/

■メディアスグループの健康経営

社員一人ひとりの心身の健康を重要な経営基盤の一つと捉え、健康の維持・増進を通じて、働きがいや活力の向上、

会社全体の生産性向上につなげることを目的に、健康経営に取り組んでいます。

■健康経営優良法人認定制度とは（経済産業省HPより抜粋）

地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

※健康経営（R）は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

経済産業省「健康経営優良法人」の認定について：

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

【メディアスホールディングス株式会社について】

メディアスホールディングスは、医療機器の販売会社等を事業会社に持つ持株会社です。各事業会社は、医療用消耗品から最先端医療機器まで、100万点を超える商品を取り扱い、その供給を通じて医療現場を支え、長年地域医療に貢献してまいりました。いかなる時も「医療を止めない」ことが使命です。基幹事業である医療機器販売事業に加え、医療現場の効率化、業務省力化に寄与するソリューション、介護福祉事業の展開により、変革する医療現場を支援し、明日のより良い医療環境をつくります。