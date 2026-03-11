【資格の学校TAC】宅建士の次の一手は？試験団体が語る「賃貸不動産経営管理士との親和性」ウェビナー開催【3月15日10時～】

TAC株式会社

宅地建物取引士資格の取得後、業務領域を広げるための次の資格として、賃貸不動産経営管理士に注目が集まっています。

本ウェビナーでは試験団体の担当者をゲストに迎え、資格制度の最新情報や宅建士との関係性について解説します。

宅地建物取引士試験の学習経験者や資格保有者だけでなく、不動産業界でキャリアアップを考えている方にもオススメの内容です。ぜひお気軽にご参加ください。

無料オンラインセミナーはPC、スマートフォン、タブレットでご視聴いただけます。簡単な予約制ですので、下記ボタンから詳細をご確認のうえ、ご予約ください。

セミナー概要

10:00のセミナーを予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_gd_gd.html#0807

【宅建経験者必見】試験団体に聞く､賃貸管理士Wライセンスの将来価値

・日時：2026年3月15日（日）10:00～（約60分）

・講師：佐藤 信仁

・ゲスト：一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会 渡部 恒

・対象：宅地建物取引士試験の学習経験者・資格保有者の方、不動産業界でキャリアアップをお考えの方

・その他：セミナー後半に匿名質疑応答コーナーあり

早割キャンペーン 受講料42,000円OFF 3/31まで

キャンペーン対象コースを確認する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai/chintai_crs_nyumonhon.html

《賃貸不動産経営管理士とは？》

賃貸不動産経営管理士は、高度な専門的知識と倫理観を持って業務にあたる賃貸不動産管理に関する専門家です。2021年に「賃貸住宅管理業者登録制度」が法制化され、国家資格となりました。

TAC賃貸不動産経営管理士対策講座 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_chintai.html

