【鳥羽商船高専】練習船「鳥羽丸」が三重県の実働防災訓練に参加しました

独立行政法人国立高等専門学校機構左写真｜訓練に参加するため四日市港に停泊する練習船「鳥羽丸」。右写真｜練習船「鳥羽丸」乗組員が伸縮クレーンをを用いて救援物資を陸揚げする様子

鳥羽商船高等専門学校（三重県鳥羽市、校長：古山 雄一、以下「鳥羽商船高専」）の練習船「鳥羽丸」は、令和8年2月15日、三重県四日市市の四日市港で実施された伊勢湾BCP（※1）協議会・四日市港BCP（※2）協議会および三重県主催の実働防災訓練に参加しました。

南海トラフ地震等の大規模災害に備え、海上からの支援体制の強化が求められる中、令和7年3月に竣工した練習船「鳥羽丸」は、航海士・機関士の育成に加え、災害時の支援船としての機能を備えています。鳥羽商船高専は地域と連携した防災・減災の取り組みの一環として訓練に臨みました。

訓練では、船内に災害対策本部を設置し、学生ホールや事務室、操舵室を活用した「洋上対策本部」としての運用を確認しました。また、四日市海上保安部の巡視艇「あおたき」と連携し、伸縮クレーンを用いた緊急物資輸送訓練を実施しました。

練習船「鳥羽丸」の船橋エリアに設けられた訓練本部の様子巡視艇「あおたき」（右奥）から救援物資を練習船「鳥羽丸」（左手前）に積み込む様子練習船鳥羽丸から実働防災訓練の様子を視察する三重県知事（中央）

訓練後の講評では、国土交通省中部地方整備局副局長が「実働訓練を実施したことで課題が明確になった。今後の訓練に活かし、備えを大切にしていきたい」と述べました。また、一見勝之三重県知事は「南海トラフ地震が発生した場合、三重県では道路の通行が制限される恐れがあり、海路による支援は重要な支援策の一つである。日頃から関係機関が連携し、備えていきたい」と述べました。

練習船「鳥羽丸」の齊心俊憲船長は、「練習船『鳥羽丸』に装備した交通艇や支援艇、ドローンを使った被災状況の調査、物資輸送、人員移送等、代船建造の段階から検討してきた災害支援装備が、計画どおり能力を発揮することを確認できた。また、災害時船舶型携帯電話基地局、給水、給電に加え、入浴や洗濯といった避難生活を支える場としての活用も練習船『鳥羽丸』の強みになるだろうと考えられる」と話し、「今後も定期的に訓練に参加し、知識と技量の向上を図りながら、関係機関との連携を強め、より一層円滑な支援ができるよう体制を整えていきたい」と今後の取り組みについての考えを述べました。

練習船「鳥羽丸」で古山校長（左）と一見知事（右）が懇談する様子

山野武彦機関長は、「今回の訓練を通じて、連携機関や各船舶の強みを知ることができた。それぞれの特性を理解したうえで、練習船『鳥羽丸』の強みを最大限に活かせるよう、設備の充実と訓練を重ねていきたい」と話しました。さらに、訓練後に一見知事と懇談した古山雄一校長は、「三重県には伊勢湾に属する多くの関係機関があり、その一員として練習船『鳥羽丸』も存在している。災害時には支援船としてぜひ活用していただきたい」と話しました。鳥羽商船高専は、今後も、練習船「鳥羽丸」の教育機能と災害支援機能を両立させながら、関係機関との連携を一層強化し、地域の安全・安心の確保に貢献してまいります。

※1 伊勢湾BCP=伊勢湾港湾機能継続計画

※2 四日市港BCP=港湾機能継続計画

概要｜練習船「鳥羽丸」による実働防災訓練への参加

◆日時

令和８年２月15日(日)

◆場所

四日市港四日市地区第3ふ頭

◆主催

伊勢湾BCP協議会

四日市港BCP協議会

三重県

◆参加機関

中部地方整備局

第四管区海上保安本部

四日市海上保安部

中部運輸局

四日市港管理組合

三重県

独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校

一般社団法人日本埋立浚渫協会中部支部、中部港湾空港建設協会連合会、

一般社団法人日本海上起重技術協会中部支部、全国浚渫業協会東海支部、

一般社団法人日本潜水協会中部支部、一般社団法人海洋調査協会、

一般社団法人港湾空港技術コンサルタンツ協会、

一般社団法人三重県建設業協会四日市支部

◆本訓練における練習船鳥羽丸の担当

対策本部

緊急支援物資輸送訓練

鳥羽商船高等専門学校について

鳥羽商船高等専門学校は明治8年（1875年）に芝新銭座二番地に航海測量習練所として創基し、その分校として明治14年（1881年）8月20日に三重県鳥羽町に鳥羽商船黌として創立されました。日本にある5商船高専のうち最も歴史の古い商船系高等専門学校です。船員を養成する商船学科とエンジニアを養成する情報機械システム工学科の2学科で構成され、科学的思考と高度な知識・技術を習得し、地域社会から世界まで幅広く活躍できる技術者を育成しています。

左写真｜鳥羽商船高等専門学校の外観(奥側)・練習船が停泊する桟橋(手前側)、右写真｜令和7年3月竣工の練習船鳥羽丸四代目

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校

所在地：三重県鳥羽市池上町1番1号

校長：古山 雄一

設立：1881年

学校ウェブサイト：https://www.toba-cmt.ac.jp/

事業内容：高等専門学校、高等教育機関