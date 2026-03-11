アマナの合弁会社AIMSより、初のAIヒューマン「NEU（ニウ）」がデビュー

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する 株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章）は、AIヒューマン事業を展開する合弁会社、株式会社AIMS（本社：東京都品川区、代表取締役：大橋弦也）より、身体拡張パーツを身につけたスニーカー好きのAIヒューマン「NEU（ニウ）」が、2026年3月10日にデビューしたことをお知らせします。

デビュー前のSNS運用ではInstagramリールが250万回以上再生されるなど、すでに大きな反響を集めています。

AIヒューマン「NEU」について

NEUは、身体拡張パーツを身につけたスニーカー好きのAIヒューマンとして設計されたフルAIタレントです。SNSを中心に活動し、日常の出来事やユーザーとのコミュニケーションを通じて価値観や表現を更新していく「自己成長型AIヒューマン」として展開していきます。

デビュー前のSNSプレ運用では、フォロワー約1,000人の段階でInstagramリール動画が250万回以上のオーガニック再生を記録。約1か月で総フォロワー数が8,000人を突破するなど、すでに多くの反響を集めています。

今後はAIタレントやモデルとして、SNS・広告・コンテンツなどさまざまな領域で活動を広げていく予定です。

「身体拡張パーツ」を通して発信する価値観

NEUは右足に「身体拡張パーツ」を装着しているという身体的特徴を持っています。

AIMSのミッションは「人間の可能性を拡張する」こと。私たちはテクノロジーを「人間の代替」ではなく、「人間の選択肢を広げる手段」として捉えています。

NEUにとって身体拡張パーツは、身体の機能を補うものとしてではなく、「身体のあり方には無数の選択肢がある」という可能性を表現するための象徴です。

本来、身体のあり方には年齢・体型・能力の違いを含め、無数の形が存在します。しかし社会や文化の中で共有されてきた「普通」や「正解」といった価値観によって、人間の選択肢が無意識のうちに狭められてきた側面もあるとAIMSは考えています。



NEUは、こうしたAIMSの思想を体現する存在です。今後はSNSでの発信にとどまらず、「普通や正解はひとつではないこと」や「すべての身体のあり方に価値があること」を肯定する活動を展開していきます。

AIMSについて

AIMSは、AIやデジタルアート領域における高い表現力と実績を持つ株式会社NOLL（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大橋弦也、以下「NOLL」）の代表者らとアマナの協業体制のもと設立され、AIヒューマンを軸にしたブランドコミュニケーションにおける、戦略立案～制作～運用までを統合的に展開します。

「株式会社AIMS」設立のお知らせ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000450.000040283.html?utm_source=chatgpt.com

