旭山動物園を子ども服で応援！キッズブランド「BREEZE」から限定アイテムが3月に発売

株式会社F・O・インターナショナル（本社：兵庫県神戸市／代表取締役社長 秦 英貴）が展開するキッズブランド「BREEZE（ブリーズ）」から、旭山動物園を応援するための限定アイテムが登場。BREEZE店舗とオンラインストアにて、2026年3月13日(金)より販売を開始いたします。

※オンラインストアでの販売は3/19(木)～

特集ページ :https://fo-online.jp/feature/breeze_asahiyamazoo

北海道・旭川市の自然の中にある旭山動物園は、動物たちの能力や行動、感性を引き出す“行動展示”によって、多くの人に愛されてきました。

のびのびと動く動物たちに心を動かされ、「なんで？」「どうして？」と疑問を見つける子どもたちの姿も、この場所ならではです。

BREEZEはそんな旭山動物園の想いに共感し、動物たちの魅力をモチーフにした“旭山動物園応援商品”を展開します。子どもたちが着るだけで思わず笑顔になり、自由に動きたくなるようなアイテムです。

また、売上の一部は動物園の施設や環境づくりに取り組む「あさひやま”もっと夢“基金」へ寄付し、新施設建設や絶滅危惧種の保全などに役立てられます。

子どもたちの好奇心と動物たちのいきいきとした未来のために、BREEZEは、旭山動物園を応援します。

- 商品ラインナップ

＜旭山動物園応援商品＞

旭山動物園応援商品 バリエーションTシャツ

旭山動物園の動物たちをモチーフにした特別デザインのアイテム。

動物ごとの魅力や個性を際立たせたラインナップは、お気に入りの“推し”を選べる楽しさが魅力です。日常使いはもちろん、おでかけシーンにもなじむ落ち着いたカラー展開。

Color：ブルー/チャコール/アイボリー/カーキ/オレンジ/レインボー

Price：税込 2,200円

Size：80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm

旭山動物園応援商品 ワッペンラガーシャツ

旭山動物園の動物たちをモチーフにしたワッペンが胸元にぎゅっと集まった、特別デザインのアイテム。1枚でコーディネートが完成する存在感で、どんなシーンでも活躍する“主役トップス”です。

Color：キャメル/サックス

Price：税込 2,970円

Size：80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm

旭山動物園応援商品 ドッキングワンピース

Tシャツとスカートが一体になったドッキングデザインで、着るだけでコーディネートが完成するワンピース。ウエストのリボンや動物たちのプリントがアクセントになっていて、旭山動物園ならではの魅力をたっぷり詰め込んだ1枚です。

Color：アイボリー/オレンジ

Price：税込 3,190円

Size：80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm

旭山動物園応援商品 刺繍キャップ

本格的な刺繍ワッペンで高見えする特別デザイン。

旭山動物園の動物といつでも一緒にお出かけできます。

Color：ブラック/ブルー

Price：税込 2,530円

Size：48-50cm/52-54cm/56-58cm

＜BREEZE商品＞

アニマルサガラワッペンTシャツ

キャラクターやロゴを大胆にあしらったTシャツ。遊び心が詰まった存在感のあるグラフィックは、シンプルなボトムスと合わせるだけでコーデが完成します。

豊富な色展開で兄弟・姉妹のおそろいコーデにもぴったりなラインナップです。

Color：ブラック/エメラルドグリーン/アイボリー/ネイビー/パープル/ライム

Price：税込 1,870円

Size：80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm

アニマル総柄サイドポケットパンツ

動物たちを全体にあしらった総柄デザインが目をひくアイテムです。

柄ごとに異なる雰囲気を楽しめるラインナップ。

シンプルなトップスと合わせるだけでコーデが完成します！

Color：ベージュ/グリーン/オフホワイト/ピンク

Price：税込 2,090円

Size：80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm

アニマルサガラワッペンロンパス

Tシャツとおそろいができるロンパスも。きょうだいやお友達とリンクコーデもおすすめです。

Color：ブラック/エメラルドグリーン/アイボリー/ネイビー

Price：税込 2,530円

Size：70cm/80cm

- BREEZE

『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』

全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。

”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。

