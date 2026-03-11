新サービス「DiDi 大型ワゴン」を3月11日より沖縄エリアにて開始

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：和久山 大輔、以下「当社」）は、2026年3月11日（水）より、DiDiアプリ内で大型車の注文が可能となる新サービス「DiDi 大型ワゴン」を沖縄エリアにて開始します。本サービスは、最大5名まで同乗可能な広々とした車両を提供し、ゆとりある車内空間で快適に移動できる新しい配車サービスです。

■背景と目的

沖縄は国内旅行者に加え、訪日外国人観光客からも高い人気を誇る観光地であり、那覇空港を起点とした観光・レジャーの移動需要が年々拡大しています。一方で、家族や友人グループなど複数人での移動や、大型スーツケース・レジャー用品などを伴う移動では、通常のタクシーでは乗車人数や荷物スペースに制限がある場合があります。

DiDiは沖縄利用率No.1※のタクシーアプリとして、観光客や地元利用者の多様な移動ニーズに応える新しい移動手段として大型ワゴンを沖縄エリアに導入し、より便利で快適な移動体験を提供します。

※沖縄県の利用頻度月1回以上のタクシー利用者におけるアプリ利用率No.1(2025年1月～12月)

調査主体：DiDiモビリティジャパン株式会社 アンケートモニター提供元：GMOリサーチ株式会社

■「DiDi 大型ワゴン」について

【開始日】 2026年3月11日（水）11:00～

【対象エリア】 沖縄本島

【注文の種類】 リアルタイム配車及び予約配車

【決済方法】 アプリ決済のみ（車内決済は利用不可）

【注文方法】

1.目的地を入力

2.「大型ワゴン」を選択

3. 乗車地点を確認し、【注文する 】ボタンをタップ

※DiDi 大型ワゴンは旅行業法に基づき当社が提供するサービスとなります。

■「DiDi 大型ワゴン 10%オフキャンペーン」について

・割引額：10%オフ（最大1,000円/回）、1日1回まで

・アプリ決済限定

・適用方法：キャンペーン期間中、大型ワゴンのご注文の乗車完了時に自動適用

・キャンペーン期間：2026年3月11日（水）～2026年3月17日（火）

・対象サービス：DiDi 大型ワゴンでの注文

・対象エリア：沖縄本島

【注意事項】

・ 本クーポンはDiDi 大型ワゴンでの利用限定です。一般タクシーではご利用いただけません。

・ 割引は乗車料金が対象となります。別途その他料金（有料道路通行料金など）が発生した場合、割引対象外となります。

・付与されたクーポンは当日のみ利用可能です。

・ 他のクーポンとの併用はできません。

・ 複数クーポンをお持ちの場合、割引額が最大となるクーポンが適用されます。同一の割引額が適用される場合、有効期限が近いものから適用されます。

・ 本キャンペーンは予告なく変更や中止することがあります。

【大型ワゴンの予約に関する注意事項】

・出発地と目的地が那覇空港、那覇クルーズターミナル(泊8号/新港9号)のDiDi 大型ワゴンの予約をキャンセルした場合、5,000円のキャンセル料金がかかります。ただし予約時刻の12時間前までのキャンセルはキャンセル料金がかかりません。また、ドライバーの注文受付後、3分以内のキャンセルはキャンセル料金がかかりません。無料待機時間を過ぎ、ドライバー側からキャンセルされた場合、5,000円のキャンセル料金がかかります。

・大型ワゴンの予約機能は、配車を確約するものではありません。

■累計ダウンロード数1,100万 「DiDi（ディディ）」について

DiDiは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国32都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年12月時点で累計1,100万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。DiDiは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

ダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

*1配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2025年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*2対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/をご確認ください。