株式会社PLAY、3月11日（水）より「PLAYがビジネスを映像配信の技術で支援する」TVCM放映開始
株式会社PLAY（東京都渋谷区、代表取締役社長 黒田和道、以下：PLAY）は、PLAYのコーポレートブランド TVCM「ビジネスを映像配信の技術で支援するPLAY」を、2026年3月11日（水）より関東圏にて放映開始することを発表いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rd8AdSH3m6U ]
PLAYは、「『見たい』と『見せたい』がつながる世界を作る」というミッションのもと、TVerやHuluといった国内トップクラスの動画配信サービスの開発・運営を手掛け、業界をリードしています。メディア企業からエンタープライズまで、あらゆるビジネスの動画活用・収益化を支援。 WOWOW 、 TBS 、テレビ東京、TVer との提携による強固な信頼基盤のもと、動画配信市場の拡大と共に成長を続けています。
本CMでは、PLAYが目指す「『見たい』と『見せたい』がつながる世界」をビジネスシーンにおける動画の活用を通じて描きました。文字だけでは伝わりにくい情熱や、複雑な情報の理解を、動画の力で直感的なものへと変えていく。映像によって「伝えたいものが正しく伝わる」プロセスを、悩めるビジネスパーソンたちの姿を通じて表現しました。あらゆるビジネスの現場を映像技術で支援し、ビジネスの成長を加速させていく--。そんなPLAYのミッションをメッセージとして発信しています。
◼︎CM概要
放映開始日 ：2026年3月11日（水）より放映開始
放送地域 ：日本テレビ・関東圏内
＜会社概要＞
会社名：株式会社PLAY
代表取締役社長：黒田 和道
事業内容：動画ソリューション事業
設立：2010 年3 月16 日
所在地：東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ
URL：https://play.jp/
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
株式会社PLAY 広報
TEL ：03-5784-8066
FAX ：03-5784-8071
E-mail ：pr@play.jp