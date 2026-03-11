次世代AIセルフレジ「VISION CHECK OUT」、リテールテックJAPANへ2年連続出展。国内外の実績に基づき、小売業の省人化と売上最大化を両立する店舗DXを加速。

株式会社ファインダーズAIジャパン

株式会社ファインダーズAIジャパン（本社：東京都江東区、代表取締役：李 知萊、以下「ファインダーズAI」）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に開催された日本最大級のリテールIT展示会「RETAIL TECH JAPAN 2026」に出展し、初出展から1年間の国内外主要施設における実証・導入を経て磨き上げられた最新バージョンの画像認識AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」を公開。ニセコ東急 グラン・ヒラフ内レストラン「NEST813」やSamsung Welstory等で証明された99%以上※²の正確度と迅速な無人決済への高い信頼性をベースに、インバウンド需要に対応する多言語UIや店舗の省人化・売上最大化を両立する最新のユーザー体験（UX）を披露し、盛況のうちに終了いたしました。

■ 次世代AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」について

RETAIL TECH JAPAN 2026 ブース

画像認識AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」は、Fainders.AIが開発した日本初※¹３Dマッチング技術が搭載されたAIセルフレジです。バーコードやRFIDスキャンの必要がなく、商品を台に載せるだけで７台のステレオカメラが360度から商品を認識し、高精度なAI画像認識によって約99%以上※の²正確度で１～２秒内に品目を判別。従来のセルフレジに比べ利便性・快適性が大きく向上しており、シンプルな操作性で機械操作に不慣れな方でもストレスなく利用可能。混雑時の待ち時間短縮や、従業員の業務負荷軽減にも大きく寄与します。

■ 導入実績・企業

日本国内： 東急不動産（ニセコ東急 グラン・ヒラフ新レストラン「NEST813」）、Toyonomaの社内売店など

韓国： Samsung Welstory (社内コンビニ）、CJ Freshway（社内売店）、ベーカリーショップなど

■ 今後の展開：2つの重点領域へ展開を加速

非バーコード商品・混雑対策（スタジアム・大型施設・リゾート）

ホットスナックや調理食品などバーコードのない商品を多く扱い、短時間の集中混雑が発生する場所へ導入。レジ待ちによる機会損失を防ぎ、売上最大化を実現します。

次世代セルフレジへの進化（社内売店・コンビニ）

ニーズが最も高い売店領域へ、スキャン不要の「置くだけ決済」を導入。究極の省人化とスムーズな購買体験を提供します。

※¹ 自社調べによる

※² 2025年までの実証実験データによる



株式会社ファインダーズAIジャパン(親会社：Fainders.AI Inc. (韓国）)

ファインダーズAIは、画像認識AIを活用したリテールソリューションを提供するテクノロジー企業です。2020年にサムスン出身のエンジニアたちによって韓国・ソウルで創業され、AI無人店舗とAIセルフレジの開発・運用を通じて高度な技術基盤を築き、アジア各国へ事業を拡大してきました。2025年には日本法人を設立。日本の省人化と業務効率化のニーズに応えるべく、AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」を中心としたソリューションを展開し、スタッフがより価値ある業務に専念できる環境づくりと、来店者に新たな購買体験をもたらす取り組みを進めています。

株式会社ファインダーズAIジャパン

所在地：東京都江東区豊洲二丁目1番9号豊洲セイルパークビル2階

設立：2025年

代表取締役：李 知萊

事業内容：画像認識AI技術を活用した小売ソリューションの開発・提供

製品・サービス：画像認識AIセルフレジ「VISION CHECK-OUT」、AI無人店舗「WALK THROUGH」

公式サイト：https://fainders.ai/jp

■ お問い合わせ先

<プレスリリース及びソリューションに関するお問い合わせ>

Email: contact_jp@fainders.ai