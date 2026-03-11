シリーズ累計546万部！ ざんねんないきもの事典最新刊　今のざんねんと昔のざんねんを比べてみた！

株式会社 高橋書店

株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年4月20日に、「ざんねんないきもの事典」シリーズ最新刊で第11弾となる『新ざんねんないきもの事典 昔のざんねん、今のざんねん』（監修：今泉忠明）を全国の書店・オンラインストアで発売予定です。

「ざんねんないきもの」とは一生けんめいなのに、どこかざんねんないきものたちのこと。

累計発行部数546万部を突破している大人気シリーズです。

シリーズ第11弾は昔と今のざんねん対決！ 今いるいきものの祖先やツッコミどころ満載で絶滅したいきものなど「昔のざんねんないきもの」と、その仲間や子孫として今生きている「今のざんねんないきもの」を紹介します。

第11弾ではじめて「ざんねんないきもの事典」を知った人も、このシリーズをずっと読んでくれていた人も、楽しめる１冊です。

「ざんねんないきもの事典」シリーズ第1弾～第11弾

ぷっくりシールがもらえる！ 特別なキャンペーンも！

※550万部は新刊発刊後の発行部数です。先着10000名様にぷっくりシールが当たる！

「ざんねんないきもの事典」シリーズ第11弾の発売を記念し、先着10000名様にオリジナルの「ぷっくりシール」が当たるスペシャルキャンペーンを開催します。

「ざんねんないきもの事典」シリーズ第1～11弾のいずれかを購入した際のレシートを、応募フォームにアップロードしてください！

1冊のご購入につき、1枚のシールがもらえます。応募フォームは店頭ポスターやチラシ、最新刊の帯、高橋書店のホームページから確認できます。

2026年4月16日（木）以降の購入レシートで応募可能です。

【監修】今泉 忠明 いまいずみ ただあき

1944年東京都生まれ。東京水産大学（現 東京海洋大学）卒業。国立科学博物館で哺乳類の分類学・生態学を学ぶ。

文部省（現 文部科学省）の国際生物学事業計画（IBP）調査、環境庁（現 環境省）のイリオモテヤマネコの生態調査などに参加する。トウホクノウサギやニホンカワウソの生態、富士山の動物相、トガリネズミをはじめとする小型哺乳類の生態、行動などを調査している。

上野動物園の動物解説員を経て、「ねこの博物館」（静岡県伊東市）館長。著書は多数。

【イラスト】下間 文恵 しもま あやえ

1981年千葉県生まれ。武蔵野美術大学卒業。

ゲーム会社や文具会社でキャラクターや背景制作のデザイナーとして従事。

現在はポスター等の販促物、雑誌や児童書の挿絵等、幅広い媒体で活動。

『ざんねんないきもの事典』シリーズ（高橋書店）や、『たのしい幼稚園』（講談社）生き物イラスト連載、環境省「奄美大島世界遺産センター」展示室ジオラマイラスト等。

【書籍情報】

『新ざんねんないきもの事典 昔のざんねん、今のざんねん』監修：今泉忠明、イラスト：下間文恵 ほか

価格：1320円（税込）、ページ数：160、判型：四六判、ISBN：978-4-471-10493-1

https://prtimes.jp/a/?f=d69413-260-a4bb2ac830622c67cb6f44576e9c59da.pdf