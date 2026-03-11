代表取締役CEO林による著書「CEOのためのAIの教科書」が3月13日に発売 AIを“経営のオペレーションシステム”とする為の90日ロードマップを初公開

ストックマーク株式会社

国産生成AI基盤の独自開発や生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社) は、代表取締役CEO 林 達による著書『CEOのためのAIの教科書 「AI資本経営」を実現する90日ロードマップ』が、2026年3月13日(金)に株式会社翔泳社より出版されることをお知らせいたします。

労働力不足が深刻化する日本において、多くの企業が取り組む「人的資本経営」は、今やAIを資本として組み込んだ「AI資本経営」へとアップデートされるべき転換点を迎えています。

本書は、国内初となる1,000億パラメータの独自LLM(大規模言語モデル)を開発した当社のCEOである林が、生成AIを単なる業務効率化のツールではなく、企業の競争力を左右する「経営のOS(オペレーションシステム)」として捉え、戦略的に実装するための知見を体系化した一冊です。

本書推薦コメント

「これは必読！日本には今まで経営視点のAI書籍がなかった、本書はまさにそれ。AI全盛時代、経営に必要な知見の全てがここにある。」

-- 早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール教授 入山 章栄 氏

「経営者が自ら考えるべき最大経営課題は、AIである。本書はそのきっかけになる。」

-- 株式会社東芝 代表取締役 社長執行役員 CEO 島田 太郎 氏

本書の特徴と構成

本書では、CEOが知っておくべきAIの本質から、組織・人材の適応、そして具体的な実行プロセスである「90日ロードマップ」まで、実践的なフレームワークと共に解説しています。

- マインドセットの変革：CEOに求められる5つの思考法

- 戦略的実装 ：現場の効率化を超え、企業競争力を高めるための「AI資本」化戦略

- 実践的ツール ：すぐに使える「導入・活用チェックリスト」や

「リスクマネジメントシート」を付録

目次抜粋

・PART 0：CEOが知っておくべき生成AIによる変革

・PART 1：市場パラダイムとビジネスインパクト

・PART 2：戦略と組織の変革

・PART 3：戦略実行のロードマップとアクション

・PART 4：ストックマークの実践とケーススタディ

書籍概要

・タイトル：CEOのためのAIの教科書 「AI資本経営」を実現する90日ロードマップ

・著者 ：林 達(ストックマーク株式会社 代表取締役CEO)

・発売日 ：2026年3月13日(金)

・定価 ：2,420円(本体2,200円＋税10%)

・出版社 ：株式会社翔泳社

・カテゴリ：経営・マーケティング

・ISBN ：9784798195568

・詳細 ：https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798195568

著者プロフィール

林 達(ハヤシ タツ)

ストックマーク株式会社 代表取締役CEO。台湾人の起業家を両親に持ち、幼少期から多様な文化に囲まれて育つ。東京大学文学部宗教学科を卒業後、学生起業を経て伊藤忠商事に入社。事業投資や経営管理の実務を通じ、ビジネスの成否を分けるのは「構造化されていない膨大なデータの中にある真実」だと確信し、2016年にストックマーク株式会社を創業。

「シゴトを楽しくするAI」を掲げ、企業の意思決定を革新し続けている。幼少期からの哲学への傾倒、そして世界90カ国を巡ったバックパッカーとしての経験が、技術の先に「人間」を見つめる独自の経営哲学を形作っている。

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/