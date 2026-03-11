認定範囲拡大でさらに使いやすく！電気用・冷媒管用どちらでもパテ埋め不要の防火区画貫通措置部材「フィブロックNEO」が新登場！

積水化学工業株式会社

積水化学工業株式会社(代表取締役社長：清水郁輔)の環境・ライフラインカンパニー(プレジデント：平居義幸)は、このたび、パテ埋め不要防火区画貫通措置部材「フィブロックNEO」で新たな国土交通大臣認定（PS060WL-1338他）を取得致しました！　


すでに認定を取得している電気用に加え、新たに冷媒管でも共通で使用できる認定となり、現場での管理が容易になります。


空調用途においても「パテ埋め不要な簡単施工」が実現し、人手不足やパテ脱落といった問題、検査の不安等の現場課題を解決します。




電気用に加え、新たに空調用途（冷媒管用）での認定を取得した「フィブロックNEO」


■「フィブロックNEO」の特長　　


特長１：空調・電気用共通で簡単施工・確実な仕上がり


　「フィブロックNEO」シートを留め具で固定し、カバー材を被覆付き針金で巻くだけ！


特長２：目視検査の確実さ


　パテ充填を無くして、完工見え掛かり部での目視検査精度向上


特長３：追加配線対応のしやすさ


　充填材がないため、配線作業が簡単。高占積率*（壁：92.9％、床：91.7％）なので


　追加配線でも問題なし


　＊占積率：ケーブル・配管を通す開口に対して、どれだけの割合でケーブル・配管


　　　　　　が占めているかを表す指標。占積率が高いほどケーブル・配管を密に通せる。



■「フィブロックNEO」の施工手順



フィブロックNEOシートを留め具で固定し、カバー材を被覆付針金で巻くだけの簡単施工で確実な仕上がりが実現！


■「フィブロックNEO(電気用・冷媒管用)カタログ」のダウンロードはこちら


https://www.fiblock.com/data/total_neo_catalog.pdf?from_page=%2Fdownloads%2F





本件に関するお問い合わせ


［製造元］積水化学工業株式会社　環境・ライフラインカンパニー　耐火材料事業部　


［販売元］積水マテリアルソリューションズ株式会社　耐火資材営業所


　　　　　https://www.sekisui.co.jp/contact/form/fp/index.cgi



（ご参考１）


　2025.12.09プレスリリース


　「パテ埋め不要防火区画貫通措置部材「フィブロックNEO」が空調分野に新登場！


2026年春に国土交通大臣認定取得予定(電気から空調用途まで幅広く対応)」


https://www.eslontimes.com/news/detail/1754/