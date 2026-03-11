豪華トップアスリートが大集合。都会のオアシスで「ほんもの」のスポーツ体験 ３月14日(土)～3月29日(日)の週末に「YOYOGI-PARK スポーツフェスティバル」開催

株式会社 MPandC

このたび、セガサミーグループのスポーツビジネス総合マネジメント企業である株式会社MPandC（本社：東京都品川区、代表取締役：森下 尚紀、以下「MPandC」）は、2026年3月14日(土)を皮切りに、3月29日(日)までの週末に、YOYOGI-PARKを舞台とした「YOYOGI-PARK スポーツフェスティバル ～ほんもの体験～」を開催いたします。

パルクールやブレイキンなどのアーバンスポーツから、ベースボール、体操、フルコンタクト空手まで、多様なスポーツのトップアスリートによるデモンストレーションと、来場者参加型の体験コンテンツを展開。子どもから大人まで、心が動く「ほんもの体験」を提供！

YOYOGI-PARK スポーツフェスティバル コンセプト

「YOYOGI-PARK スポーツフェスティバル」は、「ほんものスポーツ体験」と「地域コミュニティの融合」をテーマに掲げ、都会のオアシスであるYOYOGI-PARKを舞台に、トップアスリートの卓越した技術を間近で感じながら、観客自身も身体を動かすことで、スポーツが持つ本来の楽しさと魅力をリアルに体感していただくことを目的としています。本イベントは、エンタテインメントにとどまらず、スポーツを通じた社会への貢献を意識した取り組みであり、その実現を目指す4つの意義を掲げています。

第一に、「観るスポーツ」から「するスポーツ」へと、参加者がスポーツを身近に感じ、日常的に体を動かすきっかけを生み出す、スポーツ文化の醸成と健康増進。第二に、週末ごとに継続的なイベントを開催することで、地域コミュニティの交流と活性化を促進する、地域のにぎわい創出。第三に、スポーツ参加への裾野を広げ、新たな才能との出会いを通じて、

未来を担うアスリートの発掘・育成に貢献する、次世代の育成。そして第四に、スポーツの聖地としての渋谷の認知を高め、この地から新たなスポーツカルチャーの歴史を刻んでいく、渋谷からの文化発信。これら4つの意義を柱に、本フェスティバルはここに開催されます。

主要プログラム紹介

多彩なテーマでイベントを展開します。

2026年3月14日（土）春祭り ～ほんもの体験～

MLBオフィシャルバットブランド、マルチ＆ヴィクタスによるベースボール体験、バットクラフト体験は元メジャーリーガーのマック鈴木氏と大人気YouTuberトクサンTVをゲストにお迎えし開催。その他にも、フルコンタクト空手、フリースタイルバスケ、ダブルダッチなど多様なスポーツ体験に加え、大道芸ショーや縁日、香りのワークショップも開催。スポーツとお祭りが融合した、家族全員で楽しめる一日です。

2026年3月15日（日）URBAN SPORTS DAY

パルクール、ピックルボール、フリースタイルバスケ、ダブルダッチ、ブレイキンなどの体験会を開催。ブレイキン・Shigekixのパフォーマンスに加えて、モーリーキッズスポーツスクールから体操団体の元オリンピック金メダリスト・加藤凌平が飛び入り参加します。

2026年3月22日（日）ウィメンズマラソン&スケボー体験

マラソン参加者向けに、お子さまのお預かりブースを設置し、ママランナーをサポート。

スケートボード初心者向けの「First Push」体験会も開催し、プロのデモストレーションで“ほんもの”の滑りを披露します。

2026年3月28日（土）URBAN SPORTS DAY

パルクール、フリースタイルバスケ、ダブルダッチ、ブレイキンなどの体験会を開催。ゲストにブレイキンのShigekix選手を迎え、世界レベルの技を披露します。

2026年3月29日（日）Japan Parkour League 第1戦

世界初となる3種目チーム戦のパルクール大会が開幕。国内トップトレーサーが集結し、ハイレベルな戦いを繰り広げます。

初心者向けの体験会も同時開催いたします。

開催概要

イベント名称：YOYOGI-PARK スポーツフェスティバル ～ほんもの体験～

開催日：2026年3月14日(土)、15日(日)、22日(日)、28日(土)、29日(日)

開催場所：YOYOGI-PARK（東京都渋谷区神南1-1-1）

主催：代々木公園STAGES

共催：株式会社MPandC（モーリーキッズスポーツスクール）

入場料：無料（一部有料・事前予約制コンテンツあり）

モーリーキッズスポーツスクールについて

株式会社MPandCが運営する「モーリーキッズスポーツスクール」は、YOYOGI-PARKにて、子どもたちの心と身体を

育む多様なスポーツプログラムを提供しています。本フェスティバルとも理念を共有し、「ほんもの体験」を軸に、子どもたちの成長をサポートしています。

スクールの理念と指導方針

モーリーキッズスポーツスクールでは、“ほんもの”の指導者たちが、本気で子どもたちと向き合います。目の前で繰り広げられる、一流アスリートの技と熱量。その一瞬が子どもの心を震わせ、「自分もやってみたい」「もっと上手くなりたい」というエネルギーへと変わっていきます。“ほんもの”に触れた記憶は、一生の財産になります。技術だけでなく、夢に向かって努力する姿勢、失敗を恐れず挑戦する心、そして自分を信じる力――“憧れ”が“目標”に変わり、子どもたちの人生の土台となるような体験を、YOYOGI-PARKから届けていきます。

レッスンのポイント

‐魅せるパフォーマンスで気持ちをワクワクさせる

‐教えすぎず、問いかけることにより、自分で考える力、気づきを育む

子どもたちは、「どうすればできるだろう」と自分で考え、工夫し、挑戦し、成功体験を積み重ねていきます。それが自信になり、次の挑戦へつながる。やらされたのではなく、自分の力でできるようになった喜びが続ける力をつくる。人と比べるのではなく、「昨日よりちょっとかっこいい自分へ」。これがモーリーキッズスポーツスクールです。

YOYOGI-PARKフェスティバルで提供するトップアスリートによるデモンストレーションや体験会は、スクールの理念である「ほんもの体験」そのものです。イベントでの一時的な興奮や憧れを、スクールでの継続的な学びと挑戦へとつなげることで、子どもたちの可能性を大きく広げます。体操、スケートボード、フルコンタクト空手、パルクールなど、本フェスティバルで体験できる多くの競技について、初心者から上級者まで楽しめる継続的なプログラムを提供しています。

新年度応援キャンペーン実施中（体験／入会金／年会費無料・定員になり次第終了）

体験申込：https://forms.office.com/r/rBW9vFAPNc

Instagram：https://www.instagram.com/morrykids_sportsschool

HP： https://edu.yoyogi-park.tokyo/#morrykids

YOYOGI-PARK “まなぶ” モーリーキッズスポーツスクール体験に関するお問い合わせ（担当：鈴木）

TEL：080-9350-9300（10:00～18:00）

E-mail：morry-school@mpandc.co.jp

URL：https://edu.yoyogi-park.tokyo/#morrykids

■MPandCについて

“MY LIFE WITH SPORTS ～スポーツとともに～”を実現する

スポーツビジネスの総合マネジメント企業

社名： 株式会社MPandC

所在地： 東京都品川区西品川1丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

設立日： 2013年10月

代表者： 代表取締役 森下 尚紀

URL ： https://www.mpandc.co.jp/

事業内容：スポーツビジネスの総合マネジメント

コンサルティング、イベント、スクール、人材派遣、職業紹介、旅行業、選手マネジメント等

■本件に関するお問い合わせ

株式会社MPandC（エムピーアンドシー）

担当：鈴木/後藤

MAIL：info@mpandc.co.jp