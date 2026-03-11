トリンプ×ESS BY　初のコラボレーション　新ランジェリーコレクション「TRIUMPH｜ESS BY」誕生 ― 自分を大切にできる毎日が、心地いい。―

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区)は 、俳優の長谷川京子氏がディレクターを務めるブランド「ESS BY （エス バイ）」とコラボレーションしたランジェリーコレクション「TRIUMPH｜ESS BY（トリンプ | エス バイ）」を2026年3月25日（水）より、トリンプ公式オンラインストア、 エス バイ オンラインストア、一部店舗にて先行発売いたします。

※4月1日（水）全国発売

ファーストシーズンは「自分を大切にできる毎日が、心地いい。」 をコンセプトに、誰かの基準ではなく“自分の感覚”を信じて選べる新しい女性像とランジェリーの選択肢を提案します。

なぜ、いまTRIUMPHとESS BYのコラボレーションコレクションなのか

いまの時代、女性たちは仕事、家庭、人間関係、SNS――常に何かの“基準”にさらされています。

だからこそ必要なのは、誰かの評価のための美しさではなく、内側から整う美しさ。

140年の歴史を持つトリンプは、肌に直接つけるランジェリーを通して、その時代時代の女性たちの美しさと内なる自信を内側から支えてきました。

2026年トリンプが提案する“Beautiful Feeling”とは五感で感じる体験が、美しい気分をつくること。そんなトリンプがパートナーシップを組んだのが俳優として活躍し、自身のブランドのディレクターも務める長谷川京子氏のライフスタイルブランド「ESS BY（エス バイ）」。

TRIUMPH｜ESS BYは、本コレクションテーマを「自分を大切にできる毎日が、心地いい。」という思想へ翻訳しました。肌に直接つけるランジェリーだからこそ、長時間身に着けるものだからこそ、誰かのためではなく、自分のために身に着けてほしいと考えました。

装飾を削ぎ落とし、素材・シルエット・フィットという本質に立ち返る。シンプルなのに、美しい。自然体なのに、整う。それが本コレクションの核となる思想です。

ESS BY ブランドディレクター 長谷川京子氏コメント

「ランジェリーは、誰かに見せるためのものではなく、自分自身を大切にするためのもの。肌に直接つけるものだからこそ、ありのままの自分を受け止める証でもあると思っています。今回のコレクションでは、装飾ではなく“心地よさと美しさ”を大切にしました。」

TRIUMPH｜ESS BYは誰のためのコレクションか

TRIUMPH｜ESS BYは、

自分の心地よさを優先できる人

“強がらない強さ”を知っている人

凛とした静けさを纏いたい人…そんな女性に向けたコレクションを提案します。

トリンプの140年以上にわたるフィット技術と、ESS BYが掲げる「自愛（セルフラブ）」という哲学。このふたつが出会うことで生まれたのは、“凛とした女性像”と“今の時代の新しい下着選び”という新しい価値です。

TRIUMPH× ESS BY 二つの美意識の融合

1886年の創業以来、 トリンプが培ってきたのは、「世代を超えて女性たちの内なる美しさを支える」という思想。ESS BYが大切にしたいのは、「Reason? It’s me.（私が私でいるための理由なんて、いらない。）」という思想。この2つの思想の融合により生まれたのが、TRIUMPH｜ESS BYというコレクションです。機能性とスタイル性を両立させながら、過剰に飾らない。“どんな自分でも、ありのままでも美しい”という選択肢を提案します。

トリンプが持つ“タイムレスな美しさ・品・フィット技術”と ESS BYが持つモダンなスタイルを掛け合わせることでミニマルの中に確かな“芯のある美しさ”が宿るコレクションが誕生しました。

デザイン＆フィットの特徴

ーシンプルなのに、美しい。自然体なのに、整うー

■ デザインの特徴

・クリーンで、かつ柔らかなカーブを描くシルエット

・心地よい肌ざわりを生む構造設計

・女性らしいからだの曲線に溶け込むように、美しさを保つデザイン

・ファッション性と機能性を兼ね備えたランジェリーを通じて、日常の中で自分自身を大切にする時間を提案

■ フィットの特徴

・ノンワイヤーでも安定する、トリンプ独自のパターン設計

・肌に沿うように密着し、動きに合わせて伸縮する素材

・締めつけのない、軽やかな着心地

■ 主要アイテム

・ボディスーツ （長谷川京子氏ビジュアル着用）

・ワイヤーブラ

・ノンワイヤーブラ

・タンガ

・レギュラーショーツ

・カップ付きキャミソール

・タンクトップ

カラー/サイズ/価格

カラー：BLACK / BEIGE/ KHAKI

※アイテムにより展開カラーが異なります。

サイズ：ワイヤーブラ（C-F 65-75）/ノンワイヤーブラ（M-LL)/ショーツ（M/L）

価格帯：

・ボディスーツ \16,500

・ワイヤーブラ \11,000

・ノンワイヤーブラ \10,450

・ショーツ \4,950

・カップ付キャミソール\11,550

・タンクトップ\14,300

*すべて税込

発売時期・取扱店舗

・先行発売：2026年3月25日（水）

・取扱店舗：トリンプ公式オンラインストア、大丸札幌、藤崎本店、伊勢丹本店、銀座三越、ジェイアール名古屋タカシマヤ、阪急梅田、岩田屋本店、 Triumph 有楽町マルイ、Triumph 西銀座、ESS BYオンラインサイト

全国の一部百貨店、Triumph直営の一部店舗では2026年4月1日（水） より発売します。

ESS BY POP-UP EVENT 3月20日(金・祝)・21日(土)・22日(日) 開催

TRIUMPH ｜ESS BYとのコラボレーション商品をいち早く体験・ご購入いただける機会となるESS BY主催のPOP UPイベントを開催いたします。

日時

3月20日(金・祝)・ 21日(土) ・22日(日)

11:00-17:00 *最終入場 16:00

会場

DAIKANYAMA GARAGE 1F

東京都目黒区中目黒1-3-12

＊ご入場は事前予約制です

応募方法

ESS BY公式オンラインサイトhttps://ess-by.com/

締切：3月15日（日）17:00

＊期間中、ディレクター長谷川京子氏が立ち合い、プロダクトを直接ご紹介します。

（スケジュールは都合により変更となる場合があります）

About TRIUMPH（トリンプとは）

トリンプは1886年、ドイツ・ハイデンハイムで6人の従業員と数台のミシンからスタートしたコルセットメーカーとして誕生しました。

以来140年以上の歴史の中で“身体を美しく整えることは、心を美しく整えること”という信念を大切にしてきました。

ただ見た目を整えるのではなく、身につけた瞬間に自然と背筋が伸び、自分らしい美しさと自信が満ちてくる。その“Beautiful Feeling（美しい気分）”こそが、トリンプがめざすブランドの本質です。

About ESS BY Brand Director Kyoko Hasegawa（エスバイ ブランドディレクター 長谷川京子氏とは）

ドラマ、映画、舞台、CMなど多数出演するほか、TV番組のMCも務める。

2021年に“自愛”をフィロソフィーに掲げたブランド「ESS BY」を立ち上げ、ブランドディレクターとして活動中。また、2025年にはライフスタイルブランドとしてブランド・リニューアルを行った。

新たに立ち上げたPodcastの番組「長谷川京子のうちにおいでよ」の配信が始まるなど、俳優業の枠を超えて、活動の幅を広げている。

About ESS BY （エスバイ とは）

ESS BYは、“Reason? It’s me.”――「私が私でいる理由なんて、いらない。」という思想を軸に、自分自身の価値基準を起点に選択を積み重ねることで、自由に、自分らしい生き方を提案するブランドです。

2021年のローンチ以降、下着からウェルネス・ライフスタイル領域へ世界観を広げ、ライフスタイルブランドとしてリスタートしました。