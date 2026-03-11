濃厚な抹茶の風味と苺の甘酸っぱさが織りなす、春らしい彩りの一皿が新登場！春限定「マウナマッチャストロベリーパンケーキ」2026年3月18日（水）より全国のコナズ珈琲にて期間限定で販売

株式会社 KONA'S

株式会社KONA’S（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 和剛）が展開する、食の感動体験を探求し「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」は、春限定商品「マウナマッチャストロベリーパンケーキ」を2026年3月18日（水）から全国のコナズ珈琲(※)で新発売します。

※越谷店、柏十余二店では販売いたしません。

コナズ珈琲では定番人気のハワイアンパンケーキ。季節に合わせた限定商品をこれまでも数多く展開し、多くのお客様にご好評をいただいています。そして今年の春は、春の訪れを感じる彩り豊かな「マウナマッチャストロベリーパンケーキ」を発売します。

商品名の“マウナ（Mauna）”は、ハワイ語で「山」を意味します。山のように高くそびえるパンケーキに、春の芽吹きを思わせる抹茶クリームを贅沢にあしらい、桜の花びらのように鮮やかなストロベリーココナッツソースを合わせました。見た目にも華やかで、春の陽気を感じさせる一皿に仕上げています。

芳醇な抹茶の香りと、ストロベリーの爽やかな甘酸っぱさが絶妙に調和し、暖かな季節にぴったりの味わいを実現しました。さらに、仕上げに合わせた2種の苺のシャーベットが爽やかさを引き立て、最後のひと口まで軽やかにお楽しみいただけます。

コナズ珈琲でしか味わえない春限定の特別なパンケーキを、ぜひこの機会にお試しください。

【商品概要】

[商 品 名] マウナマッチャストロベリーパンケーキ

[価 格] 1,580円（税込1,738円）

[販売期間] 2026年3月18日（水）～5月17日（日）

[フェアページURL] https://konas-coffee.com/menu/fair/(https://konas-coffee.com/menu/fair/)

※イートイン限定商品となります。

※小平店、堺店では2026年5月6日（水）終売となります。

※越谷店、柏十余二店では販売いたしません。

ふわふわのパンケーキに、抹茶が香るクリームと、ストロベリーココナッツソースを合わせた、春らしい彩りの一皿。

パンケーキの間には、抹茶のシロップと苺のコンフィを丁寧に忍ばせています。ナイフを縦に入れ、たっぷりとかけた濃厚な抹茶クリームと一緒にお召し上がりください。ふわりと広がる抹茶の香りと、苺の豊かな甘酸っぱさが織りなす、和と洋のマリアージュが口いっぱいに広がります。

仕上げには、つぶつぶとした果肉感が楽しめるストロベリーアイスと、完熟苺のシャーベットを添えました。お好みでソースと混ぜ合わせながら味わうことで、苺の爽やかさが一層引き立ち、最後のひと口まで軽やかな余韻をお楽しみいただけます。

コナズ珈琲が提供する感動体験「いちばん近いハワイ」

コナズ珈琲は「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストランです。ハワイで過ごす休日のような心地よい時間と、おいしい食事がもたらす感動体験をお届けしています。

カラフルなハワイアン雑貨やサーフボードが飾られ、遊び心のあるソファやテーブルなどのこだわりのインテリアが、まるで、ハワイのローカルのリビングにいるような雰囲気を演出します。ゆったりとくつろげる空間で、日本にいながらハワイ気分を味わえます。

外観や内観は、店舗ごとにこだわった「100 店舗100 デザイン」を目指しています。新店や、既存店のリニューアルでは、コナズ珈琲の魅力がさらに増すようなデザインを取り入れ、お客さまがご旅行の際に“コナズ巡り” をしたくなるような、ワクワクする空間をご用意しています。

見た目からワクワクするメニューは、シグネチャアイテムである手づくりのハワイアンパンケーキのほか、お腹いっぱい満たされるロコモコ、ハワイ定番料理のガーリックシュリンプなど、コナズ珈琲こだわりのハワイアンフードをご用意しています。さらに、コナズ珈琲の代名詞でもある店内焙煎したコナコーヒーをはじめ、リゾート気分が味わえるハワイアンカクテルなど豊富なドリンクメニューをご提供しています。

To Go メニュー（テイクアウトメニュー）のご提供や、ハワイアングッズコーナーにてオリジナルグッズやコーヒー豆を取り揃えています。お店以外の場所でも、コナズ珈琲が提供するハワイ体験をお楽しみいただけます。

さまざまなシーンでご利用いただける雰囲気と、バリエーション豊かなメニューで、昼夜を問わず思い思いのハワイ時間をお過ごしください。

外観（八千代緑が丘店）内観（板橋店）内観（宇都宮店）外観（香椎浜店）こだわりのふわふわしっとりパンケーキこだわりのふわふわしっとりパンケーキ

素材にこだわったパンケーキは、店内で生地から手づくりし、オーダーが入ってから一枚ずつ丁寧に焼き上げます。コナズ珈琲オリジナルレシピのパンケーキは、ふわふわしっとりやわらかな口当たりが特徴です。ほのかな塩味をきかせており、スイート系はもちろん、ミール系との相性も抜群です。

こだわりの自家焙煎コーヒーこだわりの自家焙煎コーヒー

コナズ珈琲で使用するコーヒー豆は、ハワイのコナコーヒーをはじめ世界中の厳選した生豆を取り寄せ、店舗ごとに焙煎しています。

程よく熟成されたコーヒー豆は、オーダーが入ってからコーヒー豆を挽き、一杯一杯丁寧に淹れることで香りがより引き立ち、コーヒー豆本来の味を感じられます。

店内でお楽しみいただいたコーヒー豆は、店頭にて販売しております。ご自宅でもコナズ珈琲のおいしいコーヒーをお楽しみください。

公式HP

https://konas-coffee.com/

Instagram｜＠konas_coffee

https://www.instagram.com/konas_coffee/

Facebook｜@konascoffee.tz

https://www.facebook.com/konascoffee.tz/

X｜＠konas_coffee

https://x.com/konas_coffee

【トリドールホールディングスについて】

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。

HP: https://www.toridoll.com/